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В борьбе за тысячу деревьев Архангельск вырвался на первое место
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В борьбе за тысячу деревьев Архангельск вырвался на первое место 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Возможность получить для города тысячу деревьев неожиданно сплотила архангелогородцев. Столица Поморья из аутсайдеров за месяц вырвалась на первое место, сейчас за нас проголосовали более 19 тысяч человек.
Еще вчера Архангельск обогнал Симферополь, но уже сегодня южный город занимает вторую строчку, замыкает тройку лидеров Коломна. Но радоваться рано — голосование продлится до 9 мая, все еще может измениться. Северодвинск, еще утром входивший в пятерку лидеров, сейчас занимает в голосовании 8-ю строчку. Тем не менее жители города корабелов надеются попасть в тройку и не спешат поддерживать соседей.
— Народ из Северодвинска, вы действуете по принципу «назло маме отморожу уши»? Ну ведь далеко до первого места, поддержите Архангельск! А то как будто у вас эти деревья отнимают, — поделился мнением пользователей Александр Резчиков.
Акция «Аллея славы» проводится питомником деревьев «Экоплант» ежегодно. В акции участвуют все города с населением более 100 тысяч человек. В городе-победителе сажают 1000 бесплатных деревьев от «Экопланта». Поддержать свой город можно на сайте акции. Города поделены на три категории в соответствии с количеством жителей. В каждой категории будет три победителя, набравших больше всего голосов.
В 2017 году победу одержали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Иваново, Грозный, Уфа, Тула, Красногорск и Ржев.
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