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В ЮВАО выбрали лучших профессионалов по ЖКХ
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В ЮВАО выбрали лучших профессионалов по ЖКХ 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В Юго-Восточном округе Москвы подвели итоги окружного конкурса на лучшего профессионала в области ЖКХ. Организатором конкурса выступила префектура ЮВАО, а участниками стали 30 человек, 10 из которых получили дипломы. В рамках первого этапа командам предстояло выполнить задания на тему капремонта многоквартирных домов.
— Для меня конкурс сложным не был, потому что я занимаюсь ЖКХ с 2006 года, — уведомил заместитель главы ГБУ «Жилищник района Некрасовка» Алексей Семин.
Всех участников поделили на две команды. По заданию в многоквартирном доме требовалось провести капремонт, проверить его результаты, собрать мнения жильцов. Команды самостоятельно делали чертежи, проверяли, как рабочие выполнили стяжку, разбирали жалобы жителей.
Участников, показавших лучшие результаты, которые не являются работниками ГБУ «Жилищник», по желанию зачислят на работу. Работники учреждения будут включены в кадровый резерв для возможного назначения на более высокие позиции.
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