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Девушки-стрелки из Удмуртии стали лучшими на всероссийских соревнованиях
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Девушки-стрелки из Удмуртии стали лучшими на всероссийских соревнованиях 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Майкоп. Адыгея. Женская сборная Удмуртской Республики по стрельбе завоевала титул чемпионов России на соревнованиях в Майкопе. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, в составе команды на соревнованиях выступили Юлия Каримова, Наталья Братчикова и Полина Болоткова.
Три спортсменки заняли первое место в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров. В отборочном старте девушки набрали 3497 очков из 3600 возможных.
«Серебро» соревнований завоевали Мария Иванова, Полина Хорошева и Дарья Болдинова из Мурманской области (3487 очков), третье место досталось команде из Архангельской области (Вероника Павлова, Дарья Вдовина и Мария Пономарева), набравшей 3461 очко.
Стоит отметить, что днем ранее Юлия Каримова одержала победу на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров».
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