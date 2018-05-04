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Двое бойцов из Грозного потренировались на коте
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Двое бойцов из Грозного потренировались на коте 

360tv.ru 1 час назад
Бойцы грозненского клуба «Беркут» решили поиграть в мяч. Однако мячом в этой игре оказался живой кот. Наигравшись, один из игроков ‐ боец смешанных единоборств и чемпион России по самбо Альберт Дураев — решил опубликовать видео на своей странице в Instagram.
На записи видно, как борцы, смеясь, перебрасывают друг другу кота, который жалобно мяукает.
Некоторым пользователям сети смешным это видео не показалось. «Бороды отрастили…а вести подобающе так и не научились», «Их тоже в детстве так подкидывали по ходу. Правда не всегда ловили видимо» — написали некоторые из них.
Другие просто попросили больше так не делать.
В Липецке мужчина выбросил с балкона девятого этажа своего кота на капот автомобиля Infinity соседа. Кот выжил, Infinity пострадала.
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