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Двум ветеранам ВОВ вручили сертификаты на улучшение жилищных условий
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Двум ветеранам ВОВ вручили сертификаты на улучшение жилищных условий 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Двум ветеранам ВОВ вручили сертификаты на улучшение жилищных условийВ преддверии дня Победы врио министра труда и соц. развития Расул Ибрагимов нанес визит к двум ветеранам ВОВ, проживающим в Махачкале.
Калерия Казакова, ветеран, которая была призвана на фронт в Астрахань и участвовала в боях под Киевом и Сталинградом, и Абдулхалик Алимов, участвовавший также в битвах ВОВ, получили от рук Ибрагимова сертификат на улучшение жилищных условий.
Вместе с Ибрагимовым, на вручении сертификатов присутствовал глава администрации Новолакского района Магомедгаджи Айдиев.
По данным Минтруда и соцразвития РД, по состоянию на 15 апреля текущего года в Дагестане проживают 177 участников Великой Отечественной войны, а также 11 445 тружеников тыла, 2 644 вдовы участников войны, 10 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 24 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, которым предоставляются меры социальной поддержки, установленные как федеральным законодательством, так и дополнительно законодательством Республики Дагестан».
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