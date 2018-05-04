В Ярославле пройдёт Кубок по бодибилдингу: пять самых мощных красоток

Завтра в Ярославле будет праздник спорта и мощи. 5 мая в спортивном комплексе «Вознесенский» пройдёт Кубок по бодибилдингу Ярославской области. Свои атлетические тела на суд зрителей и членов жюри представят мужчины и женщины.

— Начало соревнований в 10:00. Мужчины покажут классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг. Спортсмены будут выступать в категориях до 80, до 90 и свыше 90 килограмм. Женщины будут соревноваться в бодифитнесе, фитнес-бикини, — рассказали организаторы мероприятия.

Такое тело — результат титанической работы: ежедневных физических нагрузок и не просто правильного питания, а сушки (сушка тела — выражение из лексикона бодибилдеров. Оно означает избавление от подкожной жировой прослойки с целью придать телу красивый мышечный рельеф. Это длительный и серьёзный процесс, конечная цель которого — не просто избавление от лишних килограммов, а придание телу сухого, подтянутого вида. — Прим.ред.).

Нам привычнее видеть мускулистых мужчин, чем женщин. Но сейчас спорт настолько сильно ворвался в нашу жизнь, что даже хрупкие дамы тягают железо. Специально перед кубком по бодибилдингу мы сделали для вас подборку самых мускулистых и мощных дам, которые точно могут претендовать на звание «железная леди».

1. Эффектная блондинка Анна Белик. Уже успела завоевать несколько призов и титулов.

Анна давно занимается спортом

2. Очаровательная Мария Поповская. Работает тренером в одном из фитнес-клубов Ярославля.

Мария — хрупкая и сильная одновременно

3. Железная леди Маргарита Смирнова . Вот уже несколько лет успешно участвует во многих соревнованиях.

Маргарита уже много лет помогает другим обрести идеальную фигуру

4. Улыбчивая Светлана Соколова . Работает персональным тренером, составляет программы тренировок и питания.

Светлана — обладательница идеальной фигуры

5. Красавица Юлия Солодкая. Абсолютная чемпионка Нижнего Новгорода 2017, чемпионка Нижнего Новгорода 2018. Вице-чемпионка Вологды, Дзержинска.

На любом соревновании Юля покоряет зрителей и членов жюри