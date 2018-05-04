В Омске стадион «Красная звезда» станет фан-зоной для болельщиков ЧМ-2018

Фан-зона болельщиков по футболу в Омске появится на стадионе «Красная звезда», а открытие состоится 14 июня, когда российская сборная в рамках ЧМ-2018 выйдет против команды Саудовской Аравии.

«С 14 июня по 15 июля в Омске будет проходить массовый организованный просмотр матчей чемпионата мира по футболу. Местом проведения станет открытый футбольный манеж на стадионе «Красная звезда», внутри которого прямо по центру футбольного поля будет размещён видеоэкран размером примерно 55 кв.м», — сообщил директор городского департамента по делам молодёжи физической культуры и спорта Алексей Фадин

Для удобства зрителей будет задействована часть трибун — это около 1200 посадочных мест. Дополнительные места также предусмотрены в партере.

По словам чиновника, вход на трибуны будет свободным, а после просмотра матчей болельщикам подадут автобусы.