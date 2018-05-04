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В Саранске во время ЧМ-2018 вытрезвители будут готовы оказать людям помощь
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В Саранске во время ЧМ-2018 вытрезвители будут готовы оказать людям помощь 

Чемпионат.com 1 час назад
Сергей Саушев, заместитель министра здравоохранения Республики Мордовия, рассказал о подготовке города к предстоящему чемпионату мира—2018.
«Вытрезвители в городе действительно есть, и помощь людям будет оказана. Но это не совсем медицинское учреждение. Почему не медицинское? Туда помещают людей при алкогольном опьянении для избежания происшествий. Мы сможем справиться с большим количеством болельщиков.
Датчане известны своей любви к пиву? Ничего плохого не могу сказать о датчанах. Но если им понадобится помощь, то и им поможем. Все службы взаимодействуют друг с другом, отработка действий на случай террористической угрозы проводилась", — передаёт слова Саушева корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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