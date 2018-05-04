В Саранске во время ЧМ-2018 вытрезвители будут готовы оказать людям помощь

Сергей Саушев, заместитель министра здравоохранения Республики Мордовия, рассказал о подготовке города к предстоящему чемпионату мира—2018.

«Вытрезвители в городе действительно есть, и помощь людям будет оказана. Но это не совсем медицинское учреждение. Почему не медицинское? Туда помещают людей при алкогольном опьянении для избежания происшествий. Мы сможем справиться с большим количеством болельщиков.