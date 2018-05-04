Пайет, Гризманн и Коста — в команде недели в Лиге Европы

Команда недели Лиги Европы: вратарь: Давид Оспина («Арсенал») защитники: Штефан Ляйнер («Ред Булл Зальцбург»), Диего Годин («Атлетико»), Роланду, Жордан Амави (оба — «Марсель»). полузащитники: Амаду Айдара, Диади Самассеку (оба — «Ред Булл Зальцбург»), Гранит Джака («Арсенал»), Димитри Пайет («Марсель»). нападающие: Антуан Гризманн , Диего Коста (оба — «Атлетико»). Нападение «Атлетико», вратарь «Арсенала» 🤔 Команда недели #ЛигаЕвропы по рейтингу @FedEx Performance Zone 💪 pic.twitter.com/gDSV9U60sY — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 4 мая 2018 г. В финале Лиги Европы, который состоится 16 мая в Лионе, сыграют мадридское «Атлетико» и «Марсель».