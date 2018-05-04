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Пайет, Гризманн и Коста — в команде недели в Лиге Европы
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Пайет, Гризманн и Коста — в команде недели в Лиге Европы 

Советский спорт 1 час назад
Команда недели Лиги Европы:
вратарь: Давид Оспина («Арсенал»)
защитники: Штефан Ляйнер («Ред Булл Зальцбург»), Диего Годин («Атлетико»), Роланду, Жордан Амави (оба — «Марсель»).
полузащитники: Амаду Айдара, Диади Самассеку (оба — «Ред Булл Зальцбург»), Гранит Джака («Арсенал»), Димитри Пайет («Марсель»).
нападающие: Антуан Гризманн, Диего Коста (оба — «Атлетико»).
Нападение «Атлетико», вратарь «Арсенала» 🤔 Команда недели #ЛигаЕвропы по рейтингу @FedEx Performance Zone 💪 pic.twitter.com/gDSV9U60sY
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 4 мая 2018 г.
В финале Лиги Европы, который состоится 16 мая в Лионе, сыграют мадридское «Атлетико» и «Марсель».
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