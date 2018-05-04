В Калининграде слепой спортсменке собрали деньги для участия в международных соревнованиях

Калининградцы помогли слепой каратистке отправиться на соревнования в Сербию, собрав ей необходимую сумму на проезд и проживание за границей. Об сообщает благотворительный центр «Верю в чудо» на своей странице в социальной сети.

Каратистка получила право представлять Россию на международных соревнованиях, выиграв турнир по адаптивному карате в городе Клин. Зрения спортсменка лишилась после борьбы с опухолью головного мозга. Девушка живет в многодетной семье, поэтому нужных для участия в соревнованиях средств у неё не оказалось.

Спортсменке требовалась сумма в размере 450 евро. Деньги собрали за два дня.

«Уже 8 мая Саша с самого утра вместе с тренером едет в Сербию на чемпионат Европы. Сейчас Саша ежедневно занимается в зале, утренние пробежки, тренировки. Вообщем, Жизнь — насыщена! По возвращении домой 15 мая обещаем фотоотчет и впечатления. Обнимаю каждого из вас! Друзья, и огромное Спасибо что приходили на #FishFood и покупали у Саши ее бисерные украшения», — написала руководитель центра София Лагутинская

Фото: vk.com