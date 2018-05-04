Чем берут легенду в Hearthstone в год ворона

Мы прошли свой путь с 12 ранга до легенды. Рассказываем, какими колодами играют больше всего после выхода дополнения «Ведьмин лес».

Взять ранг легенда в Hearthstone по-прежнему престижно, пусть и не так круто, как четыре года назад. Если раньше до вершины добирались избранные, то сейчас — около 20 тысяч человек. Вот только процент от общего количества игроков до сих пор не такой уж и высокий. Всё-таки HS ежемесячно запускают миллионы пользователей. Для кого-то дойти до 10 ранга — целое событие, а для кого-то легенда — обыденность. За последние пару недель мы провели около 400 сражений в рейтинговых матчах. Мы попытались разобраться в текущем метагейме игры, взять легенду, опробовать самые разные колоды и выявить недостатки последнего дополнения «Ведьмин лес».

Два богатыря и мурлок

Пожалуй, единственный класс, чьи колоды имеют очень высокий винрейт. Более того, их сразу три. По данным Tempo Storm, в тир-1 входит колода Утера с использованием только чётных карт. Чуть слабее, но не менее эффективна версия «деки» с мурлоками. Колода на нечётных картах болтается в тир-2 (и это тоже неплохо для класса). Почему так вышло?

Чётный паладин оказался чересчур универсален. Если поначалу игроки не рассматривали его вообще, то со временем случился резкий перекос. Именно на такой колоде мы и взяли легенду. За основу взята одна из первых версий «дек» от пользователя Myu на Hearthpwn (можете посмотреть тут). Он любит использовать «Сумеречных драконов» и два «Серебряных клинка». Мы немного адаптировали её под себя. Получилось не хуже.

Код на колоду (после копирования игра автоматически предложит добавить колоду): AAECAZ8FBvQFzwa5wQLCzgLh8ALN9AIM0wH7AdwD8gWWBrEIiMcCm8sC+NICieYC6uYCt+cCAA== Главная сила чётного паладина в способности всегда заполнять стол. Вся стратегия строится вокруг «Хрустального льва» и «Морского великана». В бою их всегда сопровождают существа поменьше. Однако самые сложные партии проходили против колод, у которых больше четырёх заклинаний, способных зачищать стол. Трудности доставляли контроль-колоды магов, воинов и чернокнижников. Популярная версия с «Плотоядным кубом» у варлока играет заметно слабее. С остальными либо на равных (как со жрецом), либо с большим перекосом в пользу паладина. В процентном соотношении у нас вышло так: минимальный положительный винрейт — 62% (против охотников). Максимальный — 82% (против друидов). 38% шансов на победу в матчах против воинов, по 41% и 43% против магов и чернокнижников соответственно. Статистика бралась за 145 игр по итогам прошлого сезона. Отчасти на популярность чётного паладина сыграла статистика встреч с нечётным. В большинстве случаев он побеждает уже на четвертый ход. Нечётному просто нечем ответить на зачистки и массовое заполнение стола. Стоит один раз выбить его и перехватить инициативу, тут же можно выходить. Чтобы улучшить процент побед в зеркальных матчах, мы добавили «Дренеев-каторжников». По одной штуке они встречаются у популярных стримеров. На практике они показали себя слишком хорошо сразу против многих классов. Их не любят охотники, которым обычно нечем пробивать, если на столе больше двух существ с эффектом «Провокация». Для друидов и разбойников с «Баку» они тоже неудобны. Перед 6 ходом на столе может находиться до трёх существ. Для чернокнижников с кубами — лишний повод потратить «Адское пламя». В некоторых ситуациях «каторжников» даже лучше играть на 4 ход вместо заклинания «К оружию!», которое поддерживает темп и повышает давление на соперника.

«Разрушителей чар» тоже лучше держать по 2 штуки. Сейчас у каждого класса есть существа, ради которых стоит придержать «немоту». Обычно это касается усилений или персонажей вроде «Вестник рока» или «Одержимый лакей». Порой именно благодаря этой четвёрке можно выиграть партию, минуя существо с «Провокацией». Чётный паладин очень гибкий по своей структуре. Колоду всегда можно настроить под определённый класс. Единственно, с чем придётся смириться, так это с контроль-архетипами. Кому-то же он должен проигрывать.

Код на колоду: AAECAZ8FCMUD3APyBfUF2Qe5wQKDxwLeggML2wOnBacIsQizwQKdwgKxwgK4xwLjywL40gLW5QIA Версия с мурлоками не сильно отличается по замыслу и реализации от не чётного паладина. Его основной минус — ограниченные способы завершить игру. Если чётный паладин, может распределять ресурсы до поздней стадии, то здесь вся надежда на сильный старт. Запасной план — перевернуть ход сражения в средней стадии игры. Если чувствуете, что в поздней чего-то не хватает, можно добавить в колоду заклинание «Динозаврение». Есть даже более утежелённая версия, где к усилению на 10 ед. добавляют «Злую призывательницу». Впрочем, мурлоки способны и без чужой помощи разобраться с соперником. Если вам интересен нечётный паладин, хоть он и числится в тир-2, колоду можно посмотреть здесь. Стример Октавиан Kripparrian Моросан уже предлагает варианты по ослаблению класса. Например, изменить стоимость заклинания «К оружию!» с 4 на 5 маны. С паладинами действительно что-то нужно делать. Но решить это безболезненным способом не получится. Именно благодаря заклинанию за 4 маны он делит вершину с чернокнижниками и друидами.

Головная боль для паладина

Так как контроль-маги на пару с войнами резко переместились из тир-2 в тир-3, их популярность заметно уменьшилась. Единственный, кто сейчас способен уничтожать назойливых паладинов, — чернокнижник.

Код на колоду: AAECAf0GCKMBogLbBooHl9MC2OcCt/ECnPgCC7YHxAibwgLnywKuzQLy0AL40AKI0gL85QLq5gLo5wIA Стример Backdoorandrun забрался на своей колоде в топ-6 легенды. По его словам, заклинание «Жертвенный договор» отлично работает в зеркальных матчах. Что ж, поверим ему. В конце-то концов всегда можно добавить «Вестников рока» и ещё одну «Круговерть пустоты». Главное здесь — заставить аггро-колоды выдохнуться. Такого чернокнижника могут потеснить шаманы или другие комбо-колоды. Однако, учитывая засилье паладинов, такое вряд ли произойдёт.

Код на колоду: AAECAf0GCJME8gWKB5vCAsnCApfTAtvpArfxAgv3BLYHxAjKwwLnywLy0AL40AKI0gKL4QL85QLo5wIA С кубами всё предельно просто: на 5 ход должна висеть пушка, которая будет выгружать демонов из руки прямо на поле. Единственный способ испортить жизнь такому чернокнижнику — вовремя уничтожить оружие и не дать «Одержимому лакею» выставить «Стражей ужасов». Однако колода не такая простая в обращении, как может показаться на первый раз. За невнимательность и необдуманные решения таких чернокнижников всегда готовы наказать паладины с разбойниками и друидами.

Камень, ножницы, разбойник

Код на колоду: AAECAaIHBs0DmwWGwgKA0wLP4QLD6gIMxAGcAu0CnwOIBdQFhgmXwQL8wQLH0wLb4wL27AIA Комментатор и стример Hearthstone Брайан Киблер очень точно описал текущую проблему разбойника, колода которого построена вокруг задания «Подземные пещеры». Если раньше у игроков была «Грязная крыса», чтобы хоть как-то помешать выполнению квеста, то сейчас мы вынуждены просто наблюдать, как он жонглирует одним существом. Да, таких разбойников по-прежнему с очень высокой вероятностью выносят любые аггро-колоды. Но. У мидренжевого архетипа нет шансов вообще. «Квест рога» изначально задумывалась как противоположность контроль-колодам. Но теперь она куда сильнее, чем прежде. Ведь ничто не мешает ей выполнить задачу. К тому же класс активно использует «Злобного чешуйника». Так что если раньше разбойникам не хватало здоровья, чтобы выжить, сейчас это вообще не проблема. Поэтому «квест роги» снова в тир-1 колодах. Отчёт Tempo Storm это только подтверждает.

Жрецы снова в моде

Код на колоду: AAECAZ/HAgbFBJAH0wqgzgKQ0wK98wIMoQTlBPYHjQjyDPsM0cECyccC6NACy+YCifEC6PkCAA== Остались два класса, которых мы ещё не упоминали. Жрец один из них. Самая популярная колода, которая требует бережного обращения. Всё началось с Theo, который изобрёл эту «деку». Zetalot доработал и уже успел взять топ-1 легенды. «Тыковка» хорошо играет против аггро-колод, лечит и поддерживает темп соперника. «Крадущийся упырь» необходим против чернокнижников, которые любят разбивать «кубов» при помощи «Тёмного пакта». Всё остальное довольно просто: вначале «Яростный пиромант» зачищает стол при помощи дешевых заклинаний. «Вестник заката», как и два «Доисторических дракона», способны удерживать контроль на поле. «Ментальный крик» — заклинание, которое забивает колоду мусором со стола и даёт надежду на то, что ты раньше отыщешь свою комбинацию, чем соперник. Завершающая комбинация: «Алекстраза» + «Тёмный жрец Андуин» + 2/3 «Взрыва разума». Одно дополнительное заклинание можно поднять с «Тёмных видений». На практике, конечно, всё не так легко, как в теории. Но это действительно работает. Жрец — тот класс, который требует выдержки и внимательности.

«Сама природа восстанет против тебя»

Код на колоду: AAECAZICCN4Fm8ICysMC08UCws4CmdMCnOIC0OcCC/IFl8ECn8IC68ICm8sCh84CkdAC0eEC+eYC1+sCi+4CAA== У друидов сейчас есть две рабочие колоды. Но самая действенная и популярная построена вокруг двух карт: «Принц Келесет» и «Злая призывательница». Разыграть на 6 ход и получить «Смертокрыла» или «Тирантия» — запросто. В подборку мы взяли колоду, которую настраивали под себя сами. Тайс ThijsNL Молендик из G2 Esports каким-то образом устроил сумасшедшую серию побед. Однако на практике большинство карт за 5 маны только утяжеляли колоду, а не помогали ей разогнаться.

«Смоляной страж» необходим против аггро-колод. «Защитник холмов» — на тот случай, если противник сильно напирает, а отбиваться как-то нужно. Всё-таки черепаха на выбор даёт существ с «Провокацией». «Великий архивариус» — вынимает из недр колоды, когда карт в руке практически не осталось, заклинание «Тотальное заражение». Так друид и темп поддерживает, и перехватывает инициативу на столе. Главная гроза таких друидов — чётные паладины (или вариация с мурлоками) и разбойники с заданием. Вы банально не поспеваете за чрезмерной агрессией. И да, вам нечем удивить разбойников, которые к 6 мане уже выполняют задание. Тягаться с ними не получится. Список карт на такую колоду примерно у всех одинаковый. Так что смотрите, что вы больше хотите, и настраивайте под себя. Например, кто-то любит «Сокрушителя разума», чтобы вражеский персонаж не мог использовать силу героя. Актуально, если часто бьётесь с чернокнижниками.

Что в итоге?