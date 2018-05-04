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Биатлонной трассе в Масленке — быть!
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Биатлонной трассе в Масленке — быть! 

ТВ-МИГ 57 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ВРО «Единая Россия»)
Разговоры о возможном строительстве первой в области лыже-биатлонной трассы в деревне Масленка Суздальского района на самом высоком уровне ведутся уже не первый десяток лет. В 2007 году член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов побывал во Владимирской области и обсудил с губернатором Николаем Виноградовым перспективы строительства трассы и даже обещал провести в нашем регионе чемпионат Европы 2014 года.
Увы, но эти планы реализовать пока так и не удалось. Вся загвоздка заключалась в том, что владельцы земельных участков, по которым должна была пройти трасса, узнав о перспективах ее строительства, заломили космическую цену за выкуп своей земли.
Тем не менее, в Союзе биатлонистов России не отказались от своей идеи. На днях Владимирскую область посетил легендарный биатлонист, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчёв, который является депутатом Государственной думы. О рабочем визите спортсмена сообщил официальный сайт владимирского регионального отделения партии «Единая Россия».
Знаменитый спортсмен провел встречу с заместителями председателя Законодательного Собрания Ольгой Хохловой и Сергеем Бородиным, а также президентом Федерации биатлона Владимирской области Сергеем Дёминым. Речь, в частности, зашла о развитии биатлона в 33 регионе.
Вместе с депутатами ЗС Владимир Драчёв посетил бывший военный полигон в Масленке, который планируется переоборудовать под биатлонное стрельбище. Народные избранники отчитались, что на данный момент практически решен вопрос со статусом земли, есть возможность для подключения коммуникаций.
По мнению спортсмена-депутата, Масленка выгодно расположена с точи зрения логистики. Существующая инфраструктура позволяет добраться из Москвы за два часа, а с вводом ВСМ «Москва-Казань», время в пути сократится до полутора часов.
В оборудовании объекта помощь, согласно предварительной договоренности, может оказать «Росавтодор». Не исключено, что проектом заинтересуются и другие инвесторы.
Отметим, что 18 мая состоятся перевыборы главы Федерации биатлона России. Сергей Дёмин обещал проголосовать на выборах за кандидатуру Владимира Драчёва.
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