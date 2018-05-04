Клименко о возможной отставке: скажет начальник — будем служить, не скажет — не будем

В разговоре с корреспондентом «Говорит Москва» Герман Клименко назвал публикации о своём увольнении бардаком.

«Про то, чем я горжусь за сделанную работу, могу сказать, а отвечать про назначение не буду. Более того, где-то есть ответы на эти вопросы: скажет начальник — будем служить, не скажет — не будем. А участвовать в этом бардаке коммерсантовском, ну зачем? Народ воюет. Народу не нравится, что я работаю. У меня всегда есть ответы на все вопросы, но не сейчас. Сейчас это всё выглядит дико, и я не участвую в этих разборках. Я аккуратно нахожусь на своей территории, делаю своё дело, а у коллег «пукан рвёт». Позвоните лучше коллегам. Которых всё это интересует, где-то «Коммерсантъ» собеседников нашёл».