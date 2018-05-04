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Клименко о возможной отставке: скажет начальник — будем служить, не скажет — не будем
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Клименко о возможной отставке: скажет начальник — будем служить, не скажет — не будем 

Говорит Москва 53 минуты назад
Фото: Говорит Москва
В разговоре с корреспондентом «Говорит Москва» Герман Клименко назвал публикации о своём увольнении бардаком.
«Про то, чем я горжусь за сделанную работу, могу сказать, а отвечать про назначение не буду. Более того, где-то есть ответы на эти вопросы: скажет начальник — будем служить, не скажет — не будем. А участвовать в этом бардаке коммерсантовском, ну зачем? Народ воюет. Народу не нравится, что я работаю. У меня всегда есть ответы на все вопросы, но не сейчас. Сейчас это всё выглядит дико, и я не участвую в этих разборках. Я аккуратно нахожусь на своей территории, делаю своё дело, а у коллег «пукан рвёт». Позвоните лучше коллегам. Которых всё это интересует, где-то «Коммерсантъ» собеседников нашёл».
«Клименко так и не смог встроиться в структуру», — приводит «Коммерсантъ» слова своего источника. Отмечается, что с момента назначения в администрацию президента Клименко встречался с Путиным лично только однажды.
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