Белорусский велогонщик Сивцов получил перелом шейного позвонка в результате падения на «Джиро д’Италия» 

Белорусский гонщик команды Bahrain-Merida Константин Сивцов получил перелом шейного позвонка в результате падения перед началом первого этапа престижной многодневной велогонки «Джиро д’Италия».
Об этом сообщает сайт Cyclingnews.
Сивцов травмировался во время изучения маршрута первого этапа «Джиро д’Италия» — гонки с раздельным стартом на 9,7 километра по улицам Иерусалима, которая состоялась в пятницу, 4 мая.
По предварительным прогнозам, восстановление Сивцова займёт не менее трёх месяцев.
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