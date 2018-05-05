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Белорусский велогонщик Сивцов получил перелом шейного позвонка в результате падения на «Джиро д’Италия»
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Белорусский велогонщик Сивцов получил перелом шейного позвонка в результате падения на «Джиро д’Италия» 

RT на русском 2 часа назад
Белорусский гонщик команды Bahrain-Merida Константин Сивцов получил перелом шейного позвонка в результате падения перед началом первого этапа престижной многодневной велогонки «Джиро д’Италия».
Об этом сообщает сайт Cyclingnews.
Сивцов травмировался во время изучения маршрута первого этапа «Джиро д’Италия» — гонки с раздельным стартом на 9,7 километра по улицам Иерусалима, которая состоялась в пятницу, 4 мая.
По предварительным прогнозам, восстановление Сивцова займёт не менее трёх месяцев.
Ранее голландский велогонщик Лиуве Вестра признался в употреблении запрещённого препарата кортизона.
RT на русском: последние новости
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