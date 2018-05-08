Геркус: устаревшую процедуру вручения медалей чемпионата России по футболу надо менять

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Церемонию вручения медалей чемпионата России по футболу необходимо изменить, правильнее будет награждать футболистов сразу на поле после матча, в котором определился чемпион. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент московского «Локомотива» Илья Геркус

5 мая «Локомотив» в матче 29-го тура первенства страны обыграл санкт-петербургский "Зенит" (1:0) и досрочно обеспечил себе третий в истории титул чемпиона России. Сразу после игры команда получила чемпионский кубок, а золотые медали будут вручены позднее.

"Медали вручаются после бюро исполкома РФС , оно подводит итоги чемпионата, говорит, что все было правильно, ставит окончательную печать, — рассказал Геркус. — Это какая-то запутанная, бессмысленная и устаревшая процедура, абсолютно ненужная никому — церемонию правильно делать прямо на поле. Бюро исполкома никому не интересно, все должно идти на пользу зрелищу, поэтому отсрочка с медалями является плохой. Вкус чемпионства пропадает, это продолжение советской традиции, так мы продукт не продадим".

Согласно регламенту, клуб получает по умолчанию 40 медалей, но может запросить у РФПЛ изготовить большее количество. «Запросим, чтобы награждать, дарить их сотрудникам, партнерам, спонсорам, друзьям, знакомым, просто гостям. Медаль сейчас — это символ, а раньше за них отчитывались. Мы должны вытащить все хорошее из прошлого и стараться выгодно продавать свой продукт, а не держаться за атрибуты былых времен», — отметил Геркус.