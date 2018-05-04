В мае руководители зеленоградских отделов МВД проведут выездной прием граждан

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому округу информирует граждан о датах и местах проведения выездных приемов граждан начальниками территориальных ОМВД.

16 мая с 17.00 до 19.00 в помещении управы района Силино (корпус 1123) состоится выездной прием граждан врио начальника ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково Родионом Робертовичем Ли. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 731-11-01.