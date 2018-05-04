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В мае руководители зеленоградских отделов МВД проведут выездной прием граждан
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В мае руководители зеленоградских отделов МВД проведут выездной прием граждан 

Префектура Зеленоградского административного округа 32 минуты назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Пресс-группа УВД по Зеленоградскому округу информирует граждан о датах и местах проведения выездных приемов граждан начальниками территориальных ОМВД.
16 мая с 17.00 до 19.00 в помещении управы района Силино (корпус 1123) состоится выездной прием граждан врио начальника ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково Родионом Робертовичем Ли. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 731-11-01.
24 мая с 16.00 до 18.00 в помещении управы района Матушкино (корпус 128) состоится выездной прием граждан врио начальника ОМВД России по районам Матушкино и Савелки Сергеем Александровичем Радченко. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 735-85-92.
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