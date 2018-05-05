В преддверии ЧМ-2018 по футболу Алексей Гордеев проверил стадион Воронежа

Во время поездки в регион полпред президента в ЦФО Алексей Гордеев проверил состояние воронежского стадиона «Чайка», который станет тренировочной базой Чемпионата мира по футболу.

На стадионе уже готово искусственное покрытие беговых дорожек и секторов, сделан ремонт арки входной группы.

Как пояснил врио руководителя управления физкультуры и спорта Владимир Кадурин , после завершения Чемпионата стадион будет передан на баланс муниципальной детско-юношеской спортивной школе №5 по легкой атлетике и школе № 15 по футболу.

«Мы посмотрели подготовку Воронежа к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Воронеж предоставляет две площадки под тренировку команд. Мы следили за ситуацией и в других регионах. Надо сказать, что Воронеж хорошо справился. Готово поле на стадионе «Чайка» — это будет основная тренировочная площадка. Решены все вопросы безопасности. Здесь потрачены федеральные деньги, мы контролировали, чтобы все было качественно сделано», — прокомментировал Алексей Гордеев.

Напомним, на стадионе «Чайка» к матчам будет тренироваться сборная Марокко.