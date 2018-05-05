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В преддверии ЧМ-2018 по футболу Алексей Гордеев проверил стадион Воронежа
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В преддверии ЧМ-2018 по футболу Алексей Гордеев проверил стадион Воронежа 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Во время поездки в регион полпред президента в ЦФО Алексей Гордеев проверил состояние воронежского стадиона «Чайка», который станет тренировочной базой Чемпионата мира по футболу.
На стадионе уже готово искусственное покрытие беговых дорожек и секторов, сделан ремонт арки входной группы.
Как пояснил врио руководителя управления физкультуры и спорта Владимир Кадурин, после завершения Чемпионата стадион будет передан на баланс муниципальной детско-юношеской спортивной школе №5 по легкой атлетике и школе № 15 по футболу.
«Мы посмотрели подготовку Воронежа к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Воронеж предоставляет две площадки под тренировку команд. Мы следили за ситуацией и в других регионах. Надо сказать, что Воронеж хорошо справился. Готово поле на стадионе «Чайка» — это будет основная тренировочная площадка. Решены все вопросы безопасности. Здесь потрачены федеральные деньги, мы контролировали, чтобы все было качественно сделано», — прокомментировал Алексей Гордеев.
Напомним, на стадионе «Чайка» к матчам будет тренироваться сборная Марокко.
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