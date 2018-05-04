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Спецназовцы нижегородского ГУФСИН — лучшие в дуэльной стрельбе
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Спецназовцы нижегородского ГУФСИН — лучшие в дуэльной стрельбе 

Newsroom24 21 минуту назад
Фото: Newsroom24
Команда отдела специального назначения «Берсерк» ГУФСИН России по Нижегородской области стала победителем в дисциплине «Дуэльная стрельба» чемпионата ФСИН России по практической стрельбе среди сотрудников подразделений специального назначения.
Чемпионат состоялся в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба нижегородского ГУФСИН, около 80 команд территориальных органов федеральной службы исполнения наказаний России приняли участие в отборочных турах чемпионата, и только 35 из них вышли в финал.
По итогам трёхдневных финальных соревнований, Алексей Ганец, Никита Киселев, Антон Капорский и Юрий Лисенкин завоевали победу в дисциплине «Дуэльная стрельба».
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