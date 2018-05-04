Спецназовцы нижегородского ГУФСИН — лучшие в дуэльной стрельбе

Команда отдела специального назначения «Берсерк» ГУФСИН России по Нижегородской области стала победителем в дисциплине «Дуэльная стрельба» чемпионата ФСИН России по практической стрельбе среди сотрудников подразделений специального назначения.

Чемпионат состоялся в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба нижегородского ГУФСИН, около 80 команд территориальных органов федеральной службы исполнения наказаний России приняли участие в отборочных турах чемпионата, и только 35 из них вышли в финал.