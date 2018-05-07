«Убей его!»

ACB 86 анонсировали как крупнейший из боевых турниров, проводимых российским промоушеном Absolute Championship Berkut (ACB). Субботний вечер в «Олимпийском» — аттракцион невиданной щедрости, где задолго до основного боя у зрителей могла наступить передозировка тестостероном. «Лента.ру» расскажет о том, что было до и во время боев в центре столицы.

Церемония взвешивания, проходившая накануне ACB 86, позволила оценить не только солидный ростер российского промоушена, но и готовность, даже некую кровожадность публики. Выделенные для мероприятия трибуны были заполнены до отказа. Девушки в обтягивающих нарядах передавали разгоряченным ожиданием зрителям поллитровки энергетика. Хотя, казалось, подзарядиться тут можно было просто набрав в легкие наэлектризованного воздуха арены.

Сперва под присмотром главных западных звезд промоушена — легендарного рефери Херба Дина и оправившегося от встречи с Емельяненко Фрэнка Мира (американец выступает в качестве комментатора — прим. «Ленты.ру») — выходили бойцы андеркарда. Мир, к слову, может и сам появиться в клетке на турнире ACB уже в 2018-м.

Бразильцев и других представителей дальнего зарубежья, коих было несколько, публика встречала прохладно. Основное внимание, безусловно, было обращено к местным бойцам. Объявление диктора — который, не съезжая с английского, даже порой путал буквы в именах россиян и бойцов из СНГ — отзывалось в толпе горячим приветствием.

В один момент из толпы даже послышалось своеобразное напутствие своему любимчику — раздалось зычное «Убей его». Ситуацию несколько разрядил голос потише, но не менее уверенный: «Ну, убивать, конечно, никого не надо».

Кроме отдельных групп болельщиков, в основном публика ждала объявления основного карда. Главным боем вечера должен был стать поединок двух обладателей поясов — Марата Балаева Юсуфа Раисова . В их поединке должен был определиться абсолютный чемпион ACB в полулегком весе. При выходе бойцов присутствующие чуть ли не синхронно приподнялись со своих мест.

«Отстрелявшиеся» на взвешивании спортсмены просачивались уже на трибуны, где их ждали знакомые и поклонники. Под конец церемония частично перетекла в стихийную фотосессию. Люди разбрелись по территории «Олимпийского». Под ногами скрипел липкий от пролитого энергетика пол.

Кто-то даже побежал караулить звезд в отель, располагающийся буквально в десяти минутах от комплекса. Многих там ждала удача. Бойцы и другие официальные лица турнира блуждали по лобби. Тот же Херб Дин фотографировался со всеми желающими.

Основная часть зрителей заняла свои места уже с анонсированных 6 часов вечера. И по ходу боев андеркарда подходили все новые и новые люди. Наиболее выигрышные места, что неудивительно, были по большей части заняты. В рингсайде то и дело появлялись даже дополнительные стулья, чтобы усадить припозднившихся vip-гостей. А в отдалении, уже там, откуда целесообразнее наблюдать за боями на экранах, наоборот — рябили проплешины.

Тем не менее, интерес к вечеру боев зрители проявили однозначный. Ритмичность толпы, отзывчивость на удачные действия бойцов — публика подобралась явно не из зевак.

Организаторы при составлении ростера определенно учли этническую пестроту столицы. За исключением бразильских бойцов ACB, за парней из России и ближнего зарубежья, казалось, болели целые кластеры трибун.

К примеру, дебют номинального американца Георгия Караханяна встретил реющий флаг Армении и целая группа персональных болельщиков из местной диаспоры. Проиграть при такой поддержке боец права не имел.

До основных поединков зрителей уже успели накормить мощными бросками, удушениями и нокаутами. Операторы выхватывали гримасы бойцов, транслируя на трибуны триумф и боль через экраны-гиганты. Кроме того, колорита происходящему добавляла и музыка, под которую бойцы выходили на ринг. Сложно не оценить по достоинству казахстанский рэп — редкий случай, когда бит и лирика, казалось бы, взаимозаменяемы.

Ближе к середине действа уровень безопасности, и без того обеспечиваемый охраной и полицейскими, резко возрос — на арену пришли представители бойцовского клуба «Ахмат». Парни в униформе и в спортивных куртках с надписью «АХМАТ СИЛА» напоминали телохранителей и, казалось, ждали кого-то очень важного, расположившись у границ рингсайда. Некоторое время казалось, что за их широкими спинами кроется скорое прибытие первого номера Чеченской республики.

Представителем чеченских властей выступил в этот вечер Адам Делимханов . Зампред правительства республики разместился, разумеется, в компании Майрбека Хасиева — главы ABC . И, забегая вперед, когда дело дошло до награждения чемпиона — именно он отдал пояс триумфатору-земляку Юсуфу Раисову.

К счастью или несчастью, один из боев андеркарда сорвался. Акоп Снайпер Степанян снялся с поединка, сославшись на состояние здоровья. И тем самым ускорил подачу главного блюда вечера.

Им, увы, нельзя назвать главный бой ACB 86, где состоялось объединение титулов и определился абсолютный чемпион ACB в полулегком весе. Год назад Балаеву немалой кровью удалось обуздать напор молодого Раисова и нанести пока единственное поражение в карьере амбициозного чеченца. Сейчас же, 42-летний уникум не справился с Борзом. Молодой беркут взял на удушение Балаева уже в первом раунде. Поверженный осетин, к слову, достойно принял исход поединка и словно передал эстафету представителю нового поколения бойцов.

И если титул чемпиона в полулегком весе вполне предсказуемо отправился в Чечню, то с предыдущим боем, в котором Батраз Агнаев защищал пояс чемпиона дивизиона полутяжей против бойца из Туркменистана Довлетджана Ягшимурадова, дела обстояли куда интереснее.

Котировки букмекеров, высветившиеся на экране арены, словно бы предвещали легкую победу Агнаева. Непобедимого россиянина представили как страйкера — мастера ударной техники — и он старался свое реноме подтвердить. Ягшимурадов же не спасовал, и вместо обмена ударами сжег дистанцию с соперником и навязал борьбу в прямом смысле этого слова.

Публика явно не ожидала успеха туркмена, однако его рвение и неуступчивость были оценены по достоинству. Из ложи прессы, которая к этому моменту была наводнена болельщиками, пожелавшими быть как можно ближе к клетке, послышалось, как журят фаворита за потерю мотивации и одновременно отдают должное андердогу Ягшимурадову.

Организаторы накрыли богатый и щедрый стол, предложив москвичам и гостям столицы яства высокой бойцовской кухни. Им удалось воссоздать по-настоящему международный уровень самих боев. Это и подбор гладиаторов, и то, как обставлен их выход на арену. Телевизионная картинка также не уступала UFC-шным канонам, а операторы не упустили ни одной детали как поединков, так и того, что их окружало.