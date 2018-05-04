Пловец «Юности Москвы» выполнил условия отбора для участия в Чемпионате Европы 

Обладателем первого места в пятидесятиметровом заплыве стал Владимир Морозов, который с результатом 21,47 выполнил условия отбора на Чемпионат Европы по плаванию.
Воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Юность Москвы», расположенной в Соколиной горы, привезли одну «серебряную» и шесть «золотых» медалей с российского чемпионата по плаванию. Особенно отличились в ходе спортивного соревнования воспитанники тренеров Дэйва Сало, Александра Немытарева, Владимира Ермакова и Сергея Жилкина.
Прекрасные результаты в эстафете на дистанцию 4х50 метров комплексным плаванием показали Антон Чупков, Евгения Коптелова, Розалия Насретдинова, Владимир Морозов и Всеволод Занько. Александр Осипенко отвоевал у соперников «серебро» на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
Фото с сайта m24.ru/Лидия Широнина.