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Пловец «Юности Москвы» выполнил условия отбора для участия в Чемпионате Европы
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Пловец «Юности Москвы» выполнил условия отбора для участия в Чемпионате Европы 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Обладателем первого места в пятидесятиметровом заплыве стал Владимир Морозов, который с результатом 21,47 выполнил условия отбора на Чемпионат Европы по плаванию.
Воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Юность Москвы», расположенной в Соколиной горы, привезли одну «серебряную» и шесть «золотых» медалей с российского чемпионата по плаванию. Особенно отличились в ходе спортивного соревнования воспитанники тренеров Дэйва Сало, Александра Немытарева, Владимира Ермакова и Сергея Жилкина.
Прекрасные результаты в эстафете на дистанцию 4х50 метров комплексным плаванием показали Антон Чупков, Евгения Коптелова, Розалия Насретдинова, Владимир Морозов и Всеволод Занько. Александр Осипенко отвоевал у соперников «серебро» на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
Фото с сайта m24.ru/Лидия Широнина.
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