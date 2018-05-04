Почему Илью Сорокина не заявили на чемпионат мира — 2018

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2018 Календарь игр чемпионата мира по хоккею по хоккею 2018 Ещё прошлой осенью Василий Кошечкин казался сбитым лётчиком. В сборную его давно не приглашали, в клубе ветерана подпирал молодой Илья Самсонов . И как же всё изменилось за полгода! Кошечкин — не только олимпийский чемпион, но и основной вратарь сборной на чемпионате мира. А ещё он на следующий год будет безоговорочным первым номером магнитогорского «Металлурга». Самсонов уезжает в НХЛ, оставляя ворота уральского клуба на своего старшего товарища. О пенсии думать рано. Можно только порадоваться за Кошечкина, который под конец карьеры не просто основательно вернулся в сборную, но и выиграл олимпийское золото. Да только произошло это не столько из-за ренессанса тольяттинского великана, сколько из-за боязливости тренерского штаба сборной России. Понимая, что Игры в Пхёнчхане реальный шанс выиграть золото Олимпиады, который больше может не представиться, Олег Знарок с соратниками банально перестраховались. Однако турнир в Корее позади, Знарка и вовсе уж нет в сборной, а Кошечкин всё ещё в воротах.

И ладно бы Кошечкин идеально провёл Олимпийские игры. Но нет. В финале его откровенно потряхивало. Да и поражение в первом матче со словаками во многом на его совести. Для турнира, который по своему уровню больше напоминал Евротур, это оказалось не критично. В Дании Кошечкину предстоит столкнуться с соперниками совсем иного калибра. За его плечами есть чемпионат мира в Кёльне, но не прошлогодний, а восьмилетней давности. Тогда он делил место в воротах не с запасным вратарём СКА, а с ещё не измученным травмами Семёном Варламовым

Мы не случайно сделали акцент на том, кто будет напарником Кошечкина. Когда вторым вратарём сборной России на чемпионате мира становится молодой человек, сыгравший за весь плей-офф 59 секунд, это нонсенс. Дело даже не в уровне Игоря Шестёркина , не в его сегодняшней форме или перспективах. Сам факт, что в национальную команду можно попасть из глухого запаса «правильного» клуба, порочен. И особенно дико это выглядит на фоне не включения в заявку Ильи Сорокина — вратаря, который каждый год получает колоссальный кубковый опыт. Логику тренерского штаба сборной России понять сложно. Прежде всего непонятно, для чего и для кого наигрывают Кошечкина. Василию, на секундочку, 35 лет, а у нас начался новый олимпийский цикл. И ладно бы в КХЛ российских молодых вратарей было шаром покати. Так нет же! Чуть ли не в каждом клубе есть перспективные парни, многие из которых уже переиграли конкурентов, среди которых и легионеры. Чего, кстати, не скажешь о Шестёркине.

Про Сорокина говорят, мол, он провалил серию со СКА. Да, провалил. Но какая для него по счёту была эта неудачная серия за три года? Если что, поправьте, но по-моему — первая. Зато в финале Илья вернулся и точно не был слабым звеном «армейцев» в битве с «Ак Барсом». Получается, что мы задвигаем перспективного парня после первой же осечки? Зачем тогда его привлекали на прошлые чемпионаты мира, где давали не просто почувствовать атмосферу сборной, но и проверяли в боевых условиях?

По идее именно Сорокин, который ранее был бэкапом и Сергея Бобровского , и Андрея Василевского , должен был сделать шаг вперёд и стать номером один сборной. В этом, по крайней мере, можно было бы уловить какую-то стратегию. Выходит так, что лучше вовсе не играть в плей-офф, чтобы лишний раз не ошибиться, закрыв тем самым себе дорогу в сборную. Сидя на лавке, трудно пропустить курьёзную шайбу, не так ли? Да и Кошечкин, к слову, плей-офф за «Магнитку» провёл достаточно посредственно. Но это не помешало ему стать первым номером сборной.

Чуть ли не единственный аргумент штаба сборной — свежесть вратарей. Шестёркин, как мы знаем, не сыграл в плей-офф ни одного полного матча. Кошечкин последний раз выходил в форме «Магнитки» 23 марта. Тогда как Сорокин провёл плей-офф почти от звонка до звонка, отыграв без малого два десятка игр в розыгрыше Кубка Гагарина. Там, где можно рассмотреть усталость, есть и такая штука, как игровой тонус. Илье точно не надо вкатываться в ритм, но его, по нашей информации, не желал видеть в сборной лично тренер вратарей Рашит Давыдов

Смешно слышать про усталость ещё и по той причине, что сборная России держит место в заявке для Андрея Василевского. Об этом не говорят открыто, но очевидно, что других причин не заявлять сейчас Сорокина попросту нет. Но разве не выжатым будет вратарь «Тампы» после первого полноценного сезона в НХЛ и двух раундов плей-офф? Ни ему, ни другим энхаэловцам это не мешало по первому зову лететь через Атлантику на помощь сборной. Почему мешает Сорокину — непонятно. Ну и, наконец, больная тема. Нельзя не сказать об отсутствии Эмиля Гарипова. Когда лучший вратарь плей-офф, которому партнёр по команде порывается отдать титул MVP, даже не рассматривается тренерами сборной, это как минимум странно. Этот парадокс объясняют тем, что Гарипов «непроверенный». Но кто же в этом виноват, если не всё тот же Давыдов? Гарипов стал одним из лучших вратарей КХЛ не в одно мгновение, а постепенно. Однако игр за сборную у него ноль целых, ноль десятых.