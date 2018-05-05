И опять Петров и Алонсо. Чем будет интересен предстоящий сезон WEC

В этот уик-энд в Спа стартовал новый чемпионат мира по марафонским гонкам. Он обещает быть почти во всем непохожим на шесть предыдущих, и вот почему. Motorsport.com рассказывает об особенностях текущего сезона

С 2012 года, когда FIA наделила соревнования на выносливость наивысшим статусом, в WEC успели сложиться свои традиции — это участие нескольких заводских команд в топовой категории LMP1, сезон с мая по ноябрь и восемь-девять этапов в год, главный из которых — «24 часа Ле-Мана» –проходит одним из первых.

В этот раз все будет не так. Audi, а вслед за ней и Porsche объявили об уходе из гонок прототипов, и организаторам чемпионата пришлось идти на чрезвычайные меры, чтобы не потерять последнюю фирменную команду в топовой категории — Toyota

Итогом стал радикальный проект, получивший название Суперсезона — чемпионат протяженностью в 13,5 месяцев, который стартует весной этого года, а финиширует только летом 2019-го. Причем за это время состоятся только восемь гонок, при этом в Спа и Ле-Мане участники выступят дважды.

Этот формат будет использован всего раз, чтобы в дальнейшем каждый сезон мог начинаться во второй половине лета, а заканчиваться «Ле-Маном» — логично, когда обладателей титула называет самая главная гонка с двойными очками, а не заурядный уик-энд в Бахрейне при полупустых трибунах.

Впрочем, до определения чемпионов еще далеко, а вот что будет самым интересным по ходу всего Суперсезона:

Что там за история с Балансом сил?

Одним из мощных аргументов, позволивших боссам WEC удержать Toyota, стали высокие шансы японской марки впервые победить в Ле-Мане. Последние годы принесли команде немало успехов, но суточный марафон так и оставался непокоренным, причем при весьма драматичных обстоятельствах.

Но теперь, располагая единственным гибридным прототипом в пелотоне, Toyota должна легко выигрывать на кольце Сартэ. По итогам Пролога в Ле-Кастелле ближайшие соперники уступали пилотам TS050 более четырех секунд с круга. Казалось, с таким преимуществом можно спокойно провести весь Суперсезон, собирая победы. Как вдруг перед уик-эндом в Спа FIA объявила, что частным командам LMP1 дополнительно сократят объем топливного бака, зато Toyota получит возможности использовать еще больше энергии на круге. Неужели желание подыграть японцам настолько велико?

Алонсо легко выиграет, правда ведь?

Марафонскому чемпионату мира несказанно повезло, что Фернандо Алонсо нацелился на «Тройную корону» автоспорта. Впервые в истории действующий пилот Ф1 будет выступать в WEC — ради этого даже пришлось передвинуть один из этапов Суперсезона.

Сможет ли Фернандо поехать быстро? Разумеется. Весь его прошлый опыт говорит об умении двукратного чемпиона мира адаптироваться к любой технике. Что говорить, если именно он стал лучшим по итогам первой тренировки в Спа. Но хватит ли этой скорости для победы? Ведь впервые в карьере не все будет зависеть от самого испанца, а настройки могут не на 100% соответствовать его личным предпочтениям. Алонсо предстоит выступать в составе экипажа, и два других парня — если говорить точнее, Себастьен Буэми и Казуки Накаджима — провалят свой участок работы, то пострадает весь экипаж.

Но все же, шансы Фернандо стать победителем «24 часов» высоки как никогда. Ведь у него будет две попытки выиграть суточный марафон, когда единственными реальными соперниками станут гонщики другого экипажа Toyota. А уж в умении использовать свои шансы мало кто в гонках может сравниться с нынешним Фернандо.

Но есть ещё и Виталий Петров , у которого с Алонсо старые счёты. Ведь именно Петров помешал испанскому гонщику завоевать свой третий титул в Ф1 в 2010 году.

Тогда ещё пилот «Феррари» Алонсо, после финиша Гран-при Абу-Даби пригрозил кулаком Виталию Петрову. Но признал, что Виталий был быстр и корректен.

«Один раз я попробовал обогнать его, и он защищался так, будто это был последний круг последней гонки чемпионата и будто мы оба боролись за чемпионат, он был очень агрессивен. Но он пилотировал очень хорошо, не допускал ошибок.

Получится ли у кого-то из частников конкурировать с Toyota?

Говоря кратко — нет. Перед стартом Суперсезона было ясно, что программа привлечения новых участников в LMP1 была призвана вдохнуть в класс новую жизнь, но частные команды на клиентских негибридных моторах (а зачастую и шасси) будут соперничать прежде всего между собой.

Безусловно, в определенных обстоятельствах кто-то из них сможет попортить нервы Toyota, но это будут разовые истории. Японцы сильнее, богаче и важнее для организаторов WEC. Ни в коем случае нельзя портить им настроение поражениями от частников. С другой стороны, и большого отрыва от конкурентов тоже допускать не следует. Так что все остальные команды будут близко — но все же чуть позади. Кто же станет лучшим из остальных? Наилучшие шансы тут у Rebellion, опытной команды с очень сильным составом участников и машиной от ORECA. Где-то рядом должны быть и SMP Racing с DragonSpeed, использующие одинаковые шасси BR1, но с разными моторами. А вот дела Manor плохи — титульный китайский спонсор CEFC попал под следствие, и теперь ему не до гонок.

На кого еще стоит посмотреть?

2018 год ознаменовался возвращением в большие гонки Пастора Мальдонадо. Венесуэлец (на фото) явно соскучился по соревнованиям, сохранив свою фирменную скорость — и точно будет одной из звезд в LMP2, где поедет за DragonSpeed. В этой же категории стараниями G-Drive Racing мы периодически будем видеть и другого экс-пилота Ф1 Жана-Эрика Верня.

Буквально за несколько дней до старта Суперсезона в SMP Racing объявили о контракте с Дженсоном Баттоном. Чемпион Ф1 не участвовал в тестах и пропустит стартовый этап в Спа, потому поначалу ему может помешать нехватка специфического опыта езды на прототипе. Но потенциально британец, конечно, проявит себя. Впервые с 2013-го полный сезон WEC проедет Джанкарло Физикелла , одним из его соперников в GT станет окончательно перешедший из Ferrari в Porsche чемпион мира Джанмария Бруни. Из «младших формул» в марафонские гонки пришли Оливер Роуленд и Пьетро Фиттипальди.

Чего ждать от наших?

По полной программе Суперсезон проедут только два экипажа SMP Racing. На отдельных этапах к ним присоединятся и гонщики G-Drive Racing, а в Ле-Мане россиян будет еще больше.

Пока сложно говорить, насколько удачной получилась построенная компанией Dallara машина BR1. С чистой скоростью у нее, похоже, порядок, но в марафонских гонках это далеко не решающий фактор. Последние годы команда Бориса Ротенберга не раз страдала от поломок, и именно надежность в первую очередь определит исход предстоящих гонок. В том, что экипажу Петров-Алешин (-Баттон) по силам бороться за подиум абсолютного зачета, сомнений нет. Молодые Исаакян и Оруджев уже понюхали пороха в гонках на выносливость, тем более, что параллельно с WEC они будут выступать и в ELMS, то есть учиться быстрее, а Стефан Сарразен принесет их экипажу столь важный опыт. Ведомая Романом Русиновым G-Drive Racing запомнилась в последние годы скорее частыми перестановками в составе экипажа. FIA не допустила к участию «дрим-тим» с россиянином, Вернем и Матье Ваксивьером, но и в нынешнем составе команда входит в число лидеров класса. Но хотя участников в LMP2 стало меньше, конкуренция тут по-прежнему высока.

Первая гонка Сезона пройдёт 5 мая