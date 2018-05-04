«Дащнакцутюн» исключила депутата, не проголосовавшего за Пашиняна

ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости . Армянский депутат Агван Варданян, не проголосовавший за лидера оппозиции Никола Пашиняна на выборах премьера 1 мая, исключен из партии «Дашнакцутюн», сообщили в пресс-службе политической силы.

В ходе обсуждения вопроса об избрании премьера, Варданян заявил, что не может быть уверенным в том, что происходящие процессы не являются более сложным и многослойным сценарием большой игры с непонятными ему интересами и последствиями.

"Расследовав дисциплинарный вопрос товарища Агвана Варданяна, верховный орган «Дашнакцутюн» решил исключить его из рядов партии", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Варданян был депутатом трех созывов, в 2003—2008 годах занимал пост министра труда и социальных вопрос Армении.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.