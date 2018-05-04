Самый трогательный и звездный флешмоб! Присоединяйся!

До праздника Победы осталось всего несколько дней. Мы предлагаем не ждать 9 мая, а уже сейчас отдать дань уважения и любви военному поколению!

«Почти в каждой семье есть письма фронтовиков или тех, кто ждал любимых с фронта — их чтение вызывает трепет. Именно такие неподдельные эмоции могут помочь сделать День победы праздником для наших детей — военные парады и ура-патриотические лозунги их явно уже не трогают», — поясняет создатель акции Андрей Болтенко.

Ты тоже можешь стать частью этого флешмоба, просто запиши видео, на котором ты читаешь письмо «с фронта» и выложи его с хэштегом #мызамир. Присоединяйся!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/samyj-trogatelnyj-i-zvezdnyj-fleshmob-prisoedinyajsya/