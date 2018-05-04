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Яндекс покажет трансляции чемпионата мира по хоккею
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Яндекс покажет трансляции чемпионата мира по хоккею 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Интернет-компания заключила с «Первым каналом» соглашение на демонстрацию прямого эфира и записей чемпионата, подробности договора «Яндекс» не раскрывает.
Трансляции будут доступны на главной странице «Яндекса», в результатах поиска и в мобильном приложении, сообщили в интернет-компании. Посмотреть эфир можно будет с любого устройства, но только на территории России.
Рекламу в трансляции интернет-компания продает сама, сообщили AdIndex в «Яндексе». Бренды могут купить прероллы в видеотрансляциях, баннеры в «Яндекс. Новостях» и участие в оформлении спецпроекта на главной странице сайта.
Онлайн-трансляция чемпионата также будет доступна на сайтах «Матч-ТВ» и «Первого Канала». В Mail.Ru Group сообщили AdIndex, что в соцсетях холдинга («ВКонтакте» и «Одноклассники») трансляции не будет.
За международными спортивными событиями следят 44,8% россиян, согласно исследованию Mediascope. В интернете спортивные трансляции предпочитают смотреть 38,8% зрителей, а по телевизору — 64%. Самый высокий интерес у россиян вызывает хоккей — за ним следят 50,9% респондентов, за ним идут фигурное катание (39,2%) и футбол (33,8%). Такие позиции видов спорта могли быть обусловлены результатами зимней Олимпиады-2018, отмечал руководитель сектора специализированных проектов в департаменте телевизионных исследований Mediascope Иван Угрюмов. Он добавил, что «практически каждый год» топовыми спортивными событиями на телевидении становятся футбольные матчи.
Ранее «Яндекс» и Mail.Ru Group транслировали Олимпиаду в Пхенчхане. Тогда в «Одноклассниках», соцсети Mail.Ru Group, Игры посмотрели 33 млн уникальных пользователей. «Яндекс» свою статистику не раскрыл.
ИСТОЧНИК: Adindex
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