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Курские байкеры привели в порядок воинский мемориал в орловском селе
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Курские байкеры привели в порядок воинский мемориал в орловском селе 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Участие в акции приняли мотоциклисты Орловской, Курской и Московской областей
Как сообщает «КП. Орёл», требующий срочного ремонта мемориал бойцам 280-й стрелковой дивизии в селе Муравль Троснянского района Орловской области заметили байкеры мотоклуба ОСТ «Мустанги». В месте боевой славы выцвела краска, обвалилась штукатурка, накопился мусор. Посовещавшись, байкеры решили помочь местным властям навести порядок, и чиновники дали добро.
Только по официальным данным на братской могиле мемориала захоронены 1221 боец Советской армии. Войска 280 стрелковой дивизии держали оборону на линии от села Гнилец до села Муравль, неся тяжёлые потери. В зимнем наступлении 1943 года (Воронежская операция) дивизия освободила много населённых пунктов Орловщины, Курской области, приняла участие в освобождении города Курска. На минувших выходных мотоциклисты приехали в село Муравль, чтобы общими силами привести мемориал в порядок.
— Участие в этой акции приняли более 25 членов мотоклуба. Подробное мероприятие мы провели уже в четвёртый раз, — рассказал Александр Сотников капитан орловского отделения ОСТ «Мустанги».
Мотоциклисты поштукатурили и покрасили мемориал, очистили прилегающую территорию. 9 мая они проведут традиционный мотопробег, посвящённый Дню Победы. Встреча южной (курской) и северной (орловской) колонн мотоциклистов планируется на территори того самогомемориала бойцам 280 стрелковой дивизии в селе Муравль.
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