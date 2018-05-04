Воспитанники изостудии изо ГБУ «Лефортово» победили на всероссийском конкурсе патриотической направленности

Воспитанники изостудии, которая работает на базе ГБУ «Лефортово», заняли первое место на IV Всероссийском и международном конкурсе патриотической направленности «С чего начинается Родина». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— Поздравляем Анастасию Михайловну Баринову с личной победой и победой ее воспитанников из студии изо — Анны Зайцевой и Лии Вилперт. Конкурс проходил в формате ФМВДК «Таланты России». Желаем всем участникам дальнейших творческих успехов, вдохновения и побед, — сообщила Шуктаева.

Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (ео)