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Воспитанники изостудии изо ГБУ «Лефортово» победили на всероссийском конкурсе патриотической направленности
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Воспитанники изостудии изо ГБУ «Лефортово» победили на всероссийском конкурсе патриотической направленности 

Управа района Лефортово 50 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
Воспитанники изостудии, которая работает на базе ГБУ «Лефортово», заняли первое место на IV Всероссийском и международном конкурсе патриотической направленности «С чего начинается Родина». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.
— Поздравляем Анастасию Михайловну Баринову с личной победой и победой ее воспитанников из студии изо — Анны Зайцевой и Лии Вилперт. Конкурс проходил в формате ФМВДК «Таланты России». Желаем всем участникам дальнейших творческих успехов, вдохновения и побед, — сообщила Шуктаева.
Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (ео)
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