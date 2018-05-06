«Интер» разгромил «Удинезе» в матче 36-го тура Серии А

Миланский «Интер» на выезде одержал разгромную победу над «Удинезе» в матче 36-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Победу «Интеру» принесли голы Андреа Раноккья , Рафинья Алькантара, Мауро Икарди и Борха Валеро.

В турнирной таблице Серии А «Интер», располагающийся на пятом месте набрал 69 очков и увеличил отрыв от «Милана» до девяти баллов. «Удинезе» с 34-мя очками занимает 14-е место.