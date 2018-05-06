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«Интер» разгромил «Удинезе» в матче 36-го тура Серии А
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«Интер» разгромил «Удинезе» в матче 36-го тура Серии А 

RT на русском 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Миланский «Интер» на выезде одержал разгромную победу над «Удинезе» в матче 36-го тура итальянской Серии А.
Встреча завершилась со счётом 4:0.
Победу «Интеру» принесли голы Андреа Раноккья, Рафинья Алькантара, Мауро Икарди и Борха Валеро.
В турнирной таблице Серии А «Интер», располагающийся на пятом месте набрал 69 очков и увеличил отрыв от «Милана» до девяти баллов. «Удинезе» с 34-мя очками занимает 14-е место.
Ранее сообщалось, что Штефан Лихтштайнер объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона.
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