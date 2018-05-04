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Свободный полет: парапланеристы открыли сезон в Кабардино-Балкарии
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Свободный полет: парапланеристы открыли сезон в Кабардино-Балкарии 

Мир24 40 минут назад
Фото: Мир24
Парапланеристы открыли сезон в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии. Десятки любителей экстрима наслаждаются высотой, крутыми скалами и нетронутой природой. Корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова наблюдала за тем, как покоряют небо.
К полетам над крутыми скалами экстремалы готовятся целый год. Алексей Щепакин к открытию сезона купил новые «крылья», шлем и камеру. И это — только часть необходимого снаряжения.
«Здесь прибор, который называется вариометр. Он показывает мне мою высоту. Пищит, когда меня поднимает и делает противный звук, когда меня опускает. Это новый параплан, потому что старый у меня уже в марлю превратился, я его весь вылетал за пять лет и пришлось покупать новую технику», — сказал парапланерист Алексей Щепакин.
К месту старта нужно около сорока минут подниматься пешком по горному серпантину с парапланом на плечах. Пока одни только идут, другие взмывают в небо. Это своеобразное сооружение показывает направление ветра. Парапланеристы называют его «колдун». Удача в этом виде спорта во многом зависит от встречного ветра.
«На старте и на посадке всегда ветер должен дуть тебе в лицо. Самое безопасное, это скорость намного меньше. Но, конечно бывают, разные ситуации, когда там по ветру садятся. Но тогда большая скорость и очень болезненно надо садиться», — поделилась пилот параплана Инесса Шубевица.
Парапланеристы поднимаются на головокружительную высоту — до пяти тысяч метров над уровнем моря. В небе одновременно — десятки пилотов. Чтобы не врезаться, нужны опыт и знание местности.
«Летать же не везде можно. Есть места, за которые не стоит. Когда слишком маленькая высота, к примеру, потому что роторная зона. И просто будет куча опасных режимов. Либо не очень удачное приземление, либо даже падение», — пояснил летчик Алексей Жуплей.
Летный сезон в Чегемском ущелье длится до поздней осени благодаря комфортному климату. Здесь большое количество ясных дней в году. И большинство пилотов возвращается сюда каждый год.
Стоит отметить, что стартовая площадка для парапланов в Чегемском ущелье расположена на высоте трех тысяч метров над уровнем моря.
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