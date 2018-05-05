«Спартак» победил «Ростов» в матче чемпионата России

Игра проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой хозяев.

На 79-й минуте встречи счет открыл парагвайский нападающий Лоренсо Мельгарехо, а на 84-й минуте Квинси Промес отправил мяч в ворота подопечных Валерия Карпина и установил итог матча — 2:0. А уже в компенсировнное время главный арбитр матча удалил с поля полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна.

Футбол. Чемпионат России. 29-й тур. "Спартак" (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 Голы: 1-0 — Мельгарехо, 79; 2-0 — Промес, 84. Удаления: нет — Байрамян, 90+3.