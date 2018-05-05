Ещё
«Спартак» победил «Ростов» в матче чемпионата России
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» победил «Ростов» в матче чемпионата России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Московский "Спартак" одержал победу над «Ростовом» в матче 29-го тур Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), сообщает "Советский спорт".
Игра проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой хозяев.
На 79-й минуте встречи счет открыл парагвайский нападающий Лоренсо Мельгарехо, а на 84-й минуте Квинси Промес отправил мяч в ворота подопечных Валерия Карпина и установил итог матча — 2:0. А уже в компенсировнное время главный арбитр матча удалил с поля полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этого поединка.
Футбол. Чемпионат России. 29-й тур. "Спартак" (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 Голы: 1-0 — Мельгарехо, 79; 2-0 — Промес, 84. Удаления: нет — Байрамян, 90+3.
Газета.Ru: последние новости
Российские борцы вышли в полуфинал чемпионата Европы - 2018 Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе Валерий Баринов пожелал "Зениту" удачи
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда6
«Решение Жени нужно уважать»24
Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии1
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания31
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение