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Победители первенства Европы по боксу получили призовые в размере 250 тысяч рублей
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Победители первенства Европы по боксу получили призовые в размере 250 тысяч рублей 

Советский спорт 23 минуты назад
Фото: Советский спорт
Сегодня в Олимпийском комитете России состоялась церемония чествования победителей и призеров первенства Европы по боксу среди юниоров 17-18 лет, которое проходило в Италии с 17 по 25 апреля, где российские боксеры завоевали 16 медалей — 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые.
Победители первенства Европы получили премию в размере 250 тысяч, их тренеры — 150 тысяч, обладатели серебряных медалей — 150 тысяч, их тренеры — 100 тысяч, бронзовых — 75 тысяч и их тренеры — 50 тысяч рублей.
Золото первенства Европы завоевали россияне Илья Попов (64 кг), Джамбулат Бижамов (69 кг), Руслан Колесников (81 кг), Игорь Федоров (91 кг), Алексей Дронов (+91 кг), серебро — Дмитрий Батяй (49 кг) и Даниил Тетерев (75 кг).
Среди российских юниорок на верхнюю ступень пьедестала поднялась Анастасия Шамонова (75 кг). Вторые места заняли Ксения Бесчастнова (48 кг), Нуне Асатрян (60 кг), Ангелина Кабакова (69кг), Анастасия Рыбак (81 кг). Бронза у Любови Шараповой (51 кг), Валерии Родионовой (57 кг), Ланны Малюгановой (64 кг), Юлии Арефьевой (+81 кг).
Мужская команда была признана лучшей командой первенства, Илья Попов — лучшим боксером турнира.
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