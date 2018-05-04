Победители первенства Европы по боксу получили призовые в размере 250 тысяч рублей

Сегодня в Олимпийском комитете России состоялась церемония чествования победителей и призеров первенства Европы по боксу среди юниоров 17-18 лет, которое проходило в Италии с 17 по 25 апреля, где российские боксеры завоевали 16 медалей — 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые.

Победители первенства Европы получили премию в размере 250 тысяч, их тренеры — 150 тысяч, обладатели серебряных медалей — 150 тысяч, их тренеры — 100 тысяч, бронзовых — 75 тысяч и их тренеры — 50 тысяч рублей.

Среди российских юниорок на верхнюю ступень пьедестала поднялась Анастасия Шамонова (75 кг). Вторые места заняли Ксения Бесчастнова (48 кг), Нуне Асатрян (60 кг), Ангелина Кабакова (69кг), Анастасия Рыбак (81 кг). Бронза у Любови Шараповой (51 кг), Валерии Родионовой (57 кг), Ланны Малюгановой (64 кг), Юлии Арефьевой (+81 кг).

Мужская команда была признана лучшей командой первенства, Илья Попов — лучшим боксером турнира.