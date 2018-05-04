Участники интернет-флешмоба #НавстречуПобеде63 получили пригласительные на парад

Инициатором интернет-флешмоба #НавстречуПобеде63 стало Самарское реготделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», созданного при поддержке президента России Владимира Путина

"Многие самарцы хотели бы попасть на военный парад в Самаре, но не знали, как это сделать, — рассказывает председатель СРО ВОД «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов . — Например, всегда можно было стать волонтером и работать на параде и других памятных мероприятиях. В этом году у нас 200 волонтеров работает на «Бессмертном полку», 148 на КПП и на трибунах, и еще 150 человек на праздничных мероприятиях 8–9 мая, в том числе на вечерних. И это только в Самаре, а по области на празднике работает около 5000 волонтеров. В этом году мы решили помочь всем желающим попасть на парад и организовать интернет-флешмоб ко Дню Победы. Вышли с предложением к оргкомитету, и нашу инициативу поддержал глава области Дмитрий Азаров ".

Абсолютно каждый самарец мог принять участие в акции. Для этого нужно было снять короткое видео на тему Великой Отечественной войны. Ролики получились очень разные: люди читали стихи, пели песни, рассказывали о членах своей семьи, помогали ветеранам, даже шили военный костюм для ребенка и украшали машину к празднику. Ролик нужно было опубликовать у себя на странице в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники и поставить хештеги #НавстречуПобеде63 #ВолонтерыПобеды #СамарскаяОбласть.

"Мы все отслеживали по хэштегам, а это сотни публикаций — поясняет Сергей Андриянов. — И каждый автор получает по два пригласительных билета на трибуны. Кто сегодня не успеет — можно 7 или 8 мая получить, мы со всеми списываемся. Стоит отметить, что большинство участников интернет-флешмоба едут к нам не из Самары и Тольятти, а из муниципальных районов. Раньше они никак не могли попасть на парад Победы, а теперь у них будет официальное приглашение".

Анна Банюк из Самары узнала о флешмобе из группы ВКонтакте.

"Мой дедушка, Николай Иванович Яковлев , ветеран Великой Отечественной войны, — рассказывает Анна. — Ему сейчас 93 года, он — наша радость и гордость. Дедушка ушел на фронт в 1943 году, как только ему исполнилось 18 лет, был минометчиком. Для видео я подобрала его личные фотографии и фотоматериалы военного времени. Так у меня получился ролик о боевом пути моего дедушки. Для участия в акции я разместила материалы у себя на страничке в соцсети и поставила нужные хэштеги. И вот сейчас получила два пригласительных на парад 9 мая в Самаре".

Девушка еще не решила с кем пойдет на парад. И очень надеется, что у ее дедушки Николая Ивановича будут силы прийти на праздник.

"Плохо себя чувствует, почти не ходит, мы ему помогаем, — поясняет Анна. — Но в прошлом году сам с палочками прошел целый квартал с Галактионовской до Вечного огня, чтобы возложить цветы к мемориалу. Мы его с сестрой под руки вели, предлагали сесть в коляску, но он упрямо дошел туда сам!".

Ученицы 9В класса самарской школы № 163 Алина Гарифулина и Александра Мочальникова также получили заветные пригласительные на парад Победы. Рассказали, что об акции узнали от своих учителей и решили поучаствовать. Сняли со своими одноклассниками видеоролик, посвященный всем павшим в годы Великой Отечественной войны, в котором соединили музыку, стихи о войне и портреты героев.