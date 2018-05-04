Турнир по бадминтону состоялся в Марьиной Роще

Открытый турнир по бадминтону состоялся на минувшей неделе в физкультурно-оздоровительном комплексе «Марьина Роща». Об этом сообщила руководитель досугового подразделения ГБУ «СДЦ „Шире круг“ Елена Цыганова.

Победители были награждены медалями и грамотами. (то)