Турнир по бадминтону состоялся в Марьиной Роще 

Открытый турнир по бадминтону состоялся на минувшей неделе в физкультурно-оздоровительном комплексе «Марьина Роща». Об этом сообщила руководитель досугового подразделения ГБУ «СДЦ „Шире круг“ Елена Цыганова.
— В мероприятии приняли участие пенсионеры из Марьиной Рощи, Останкина, Марфина, Ярославского района, а также из Северного административного округа, в том числе спортсмены с ограниченными возможностями. В мужской парной категории победу одержали Виктор и Денис Дурицыны, серебро досталось гостям из САО Андрею Юдину и Юрию Соломатину. В микстах победили Нина Соболь и Владимир Кикоть, вторыми стали Людмила Данилова и Александр Маятников, — пояснила Цыганова.
Победители были награждены медалями и грамотами. (то)