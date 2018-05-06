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А. Аверина выиграла упражнения с обручем и булавами на этапе КМ в Испании
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А. Аверина выиграла упражнения с обручем и булавами на этапе КМ в Испании 

Чемпионат.com 30 минут назад
Россиянка Арина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с обручем и булавами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Гвадалахаре (Испания). Также Аверина заняла третье место в упражнении с лентой, победу в котором одержала ещё одна россиянка Александра Солдатова. В активе Солдатовой также серебро в упражнении с булавами.
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Гвадалахара, Испания Обруч
1. Арина Аверина (Россия) — 19,500. 2. Линой Ашрам (Израиль) — 19,400. 3. Анастасия Салос (Беларусь) — 18,500… 6. Александра Солдатова (Россия) — 17,900.
1. Линой Ашрам (Израиль) — 19,250. 2. Милена Бардассари (Италия) — 18,400. 3. Николь Зеликман (Израиль) — 17,750… 7. Александра Солдатова (Россия) — 16,600.
Булавы
1. Арина Аверина (Россия) — 19,150. 2. Александра Солдатова (Россия) — 18,800. 3. Милена Бардассари (Италия) — 18,500.
Лента
1. Александра Солдатова (Россия) — 18,650. 2. Линой Ашрам (Израиль) — 18,150. 3. Арина Аверина (Россия) — 17,900.
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