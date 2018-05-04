Ещё
Молодёжка «Спартака» за 16 минут разгромила «Ростов»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россияне громят французов
Россияне громят французов

Молодёжка «Спартака» за 16 минут разгромила «Ростов» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче предпоследнего тура Молодёжного первенства России с «Ростовом» "Спартак" час с четвертью не мог открыть счёт. Но в заключительном игровом отрезке «красно-белые» забили три безответных гола — 3:0. Дублем отметился Даниил Лопатин.
Прошлогодний чемпион «Спартак» финишировал на пятом месте, ростовчане — 11-е.
Протокол игры
Спартак М (мол.)
Ростов (мол.)
(1:0) Прошляков Данила 74'
(2:0) Лопатин Даниил 80'
(3:0) Лопатин Даниил 90'
Аверкиев Вадим • Мохбалиев Тургай 62' 64' (Горбулин Артём (64') • Миронов Леонид 46' (Актисов Максим (46') • Петрунин ДаниилВоропаев АртёмЛелюхин Павел 61' (Володкин Пётр (61') • Сазонов Максим 58' (Бакаев Солтмурад (58') • Митрога Дмитрий 62' • Мазуров Илья 68' (Лопатин Даниил (68') • Sergei Jeremenko 46' • Прошляков Данила 84' (Пацев Денис (84')
Запасные: Орехов КириллИванов Илья АнатольевичМарков Даниил • Фольмер Кирилл • Маркитесов Дмитрий
Айдаров СергейХристис Дмитрий 66' • Сухомлинов МаксимНескоромный АлексейЗахаров АлександрДумбия Мусса 45' 58' (Петров Роман (58') • Забродин Сергей 43' • Осинов Михаил • Ларченков Вячеслав • Крюков НикитаСоловьёв Дмитрий 79' 81' (Дулаев Джамбулат (81')
Запасные: Ермаков ДанилаКиряков СергейПотапов Андрей • Понедельник Сергей • Ливаднов Евгений
04 мая.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Валенсия" не пойдёт на уступки "Интеру" по трансферу Канселу Прогноз на матч Севилья - Реал Сосьедад: победят ли севильцы без Монтеллы Марез отозвал просьбу о трансфере
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала39
Россияне громят французов
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
Стали известны доходы Нурмагомедова
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение