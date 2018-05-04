Молодёжка «Спартака» за 16 минут разгромила «Ростов» 

В матче предпоследнего тура Молодёжного первенства России с «Ростовом» "Спартак" час с четвертью не мог открыть счёт. Но в заключительном игровом отрезке «красно-белые» забили три безответных гола — 3:0. Дублем отметился Даниил Лопатин.
Прошлогодний чемпион «Спартак» финишировал на пятом месте, ростовчане — 11-е.
Протокол игры
Спартак М (мол.)
Ростов (мол.)
(1:0) Прошляков Данила 74'
(2:0) Лопатин Даниил 80'
(3:0) Лопатин Даниил 90'
Аверкиев Вадим • Мохбалиев Тургай 62' 64' (Горбулин Артём (64') • Миронов Леонид 46' (Актисов Максим (46') • Петрунин Даниил • Воропаев Артём • Лелюхин Павел 61' (Володкин Пётр (61') • Сазонов Максим 58' (Бакаев Солтмурад (58') • Митрога Дмитрий 62' • Мазуров Илья 68' (Лопатин Даниил (68') • Sergei Jeremenko 46' • Прошляков Данила 84' (Пацев Денис (84')
Запасные: Орехов Кирилл • Иванов Илья Анатольевич • Марков Даниил • Фольмер Кирилл • Маркитесов Дмитрий
Айдаров Сергей • Христис Дмитрий 66' • Сухомлинов Максим • Нескоромный Алексей • Захаров Александр • Думбия Мусса 45' 58' (Петров Роман (58') • Забродин Сергей 43' • Осинов Михаил • Ларченков Вячеслав • Крюков Никита • Соловьёв Дмитрий 79' 81' (Дулаев Джамбулат (81')
Запасные: Ермаков Данила • Киряков Сергей • Потапов Андрей • Понедельник Сергей • Ливаднов Евгений
04 мая.