В парке Северного речного вокзала проведут спортивный праздник

В парке Северного речного вокзала 9 мая пройдет окружной спортивный праздник. В нем смогут принять участие все желающие, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. Организацией занимаются специалисты Центра физической культуры и спорта САО.

— Мы ждем спортсменов-любителей от четырех лет. Для гостей будут устроены соревнования по стрельбе, дартсу, настольному теннису, шашкам и шахматам, флорболу, петанку, игровому полиатлону, — пояснила представитель ЦФКиС САО Майя Солдатова

Все желающие также смогут выполнить нормативы ГТО.

Адрес парка: Ленинградское шоссе, вл. 51. Начало в 12.00. (мю)