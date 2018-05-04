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В парке Северного речного вокзала проведут спортивный праздник
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В парке Северного речного вокзала проведут спортивный праздник 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В парке Северного речного вокзала 9 мая пройдет окружной спортивный праздник. В нем смогут принять участие все желающие, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. Организацией занимаются специалисты Центра физической культуры и спорта САО.
— Мы ждем спортсменов-любителей от четырех лет. Для гостей будут устроены соревнования по стрельбе, дартсу, настольному теннису, шашкам и шахматам, флорболу, петанку, игровому полиатлону, — пояснила представитель ЦФКиС САО Майя Солдатова.
Все желающие также смогут выполнить нормативы ГТО.
Адрес парка: Ленинградское шоссе, вл. 51. Начало в 12.00. (мю)
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