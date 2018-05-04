Ещё
Команда из «Мосрентгена» выступит на соревнованиях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россияне громят французов
Россияне громят французов

Команда из «Мосрентгена» выступит на соревнованиях 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген» направит атлетов на соревнования по гиревому спорту, которые состоятся 5 мая.
— По правде говоря, нам бы хотелось расширить состав нашей команды. Эта задача является одной из наиболее актуальных даже накануне состязаний. Мы по-прежнему активно ищем добровольцев. Пока в сборной поселения шесть человек. Турнир довольно крупный, и нужны спортсмены всех возрастных и весовых категорий, — рассказала представитель Центра физической культуры и спорта Светлана Павлова.
Место проведения соревнований уточняется.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Спортивные соревнования пройдут в поселении Михайлово-Ярцевское Футболисты из Роговского заняли призовое место на соревнованиях ко Дню Труда Спортивный кросс пройдет в поселении Воскресенское
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала39
Россияне громят французов
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
Стали известны доходы Нурмагомедова
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение