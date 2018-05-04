Команда из «Мосрентгена» выступит на соревнованиях

Фото: архив

Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген» направит атлетов на соревнования по гиревому спорту, которые состоятся 5 мая.

— По правде говоря, нам бы хотелось расширить состав нашей команды. Эта задача является одной из наиболее актуальных даже накануне состязаний. Мы по-прежнему активно ищем добровольцев. Пока в сборной поселения шесть человек. Турнир довольно крупный, и нужны спортсмены всех возрастных и весовых категорий, — рассказала представитель Центра физической культуры и спорта Светлана Павлова

Место проведения соревнований уточняется.