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Представитель Южнопортового отличился на первенстве клуба «Силла» по тхэквондо
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Представитель Южнопортового отличился на первенстве клуба «Силла» по тхэквондо 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Воспитанник клуба «Святогор» Южнопортового района Максим Архипов успешно выступил на первенстве клуба «Сила» по тхэквондо. Об этом рассказала директор клуба Инна Белкова.
— Несмотря на высокую конкуренцию, ведь на этих соревнованиях было много спортсменов из Московской школы тхэквондо — сильнейшей школы Москвы, Максим смог не только дойти до финала, но и в финальном бою выполнить сложнейший удар ногой с разворотом в 360°,
чем психологически сломил своего противника и без проблем выиграл поединок. Поздравляем нашего чемпиона, — сообщила Белкова.
Напомним, что клуб «Святогор» расположен по адресу улица Новоостаповская, дом 4, корпус 1. (ео)
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