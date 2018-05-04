Представитель Южнопортового отличился на первенстве клуба «Силла» по тхэквондо 

Воспитанник клуба «Святогор» Южнопортового района Максим Архипов успешно выступил на первенстве клуба «Сила» по тхэквондо. Об этом рассказала директор клуба Инна Белкова.
— Несмотря на высокую конкуренцию, ведь на этих соревнованиях было много спортсменов из Московской школы тхэквондо — сильнейшей школы Москвы, Максим смог не только дойти до финала, но и в финальном бою выполнить сложнейший удар ногой с разворотом в 360°,
чем психологически сломил своего противника и без проблем выиграл поединок. Поздравляем нашего чемпиона, — сообщила Белкова.
Напомним, что клуб «Святогор» расположен по адресу улица Новоостаповская, дом 4, корпус 1. (ео)