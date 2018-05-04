Юниоры из Щербинки стали приезерами всероссийских соревнований

Фото: ДЮСШ

Борцы-юниоры из Детско-юношеской спортивной школы в Щербинке стали участниками Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Мастера спорта Союза Советских социалистических республик и заслуженного тренера Республики Марий Эл Бориса Чубынина. Об этом сообщили 4 мая на официальном сайте учреждения.

В своих возрастных и весовых категориях призовые места заняли четыре спортсмена. С золотыми медалями вернулись Макси Гончаров и Владислав Григорян.