Юниоры из Щербинки стали приезерами всероссийских соревнований 

Фото: ДЮСШ
Борцы-юниоры из Детско-юношеской спортивной школы в Щербинке стали участниками Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Мастера спорта Союза Советских социалистических республик и заслуженного тренера Республики Марий Эл Бориса Чубынина. Об этом сообщили 4 мая на официальном сайте учреждения.
В своих возрастных и весовых категориях призовые места заняли четыре спортсмена. С золотыми медалями вернулись Макси Гончаров и Владислав Григорян.
Серебро турнира заслужил Алексей Шитиков. Медаль за третье место получил борец Гаджимурад Ибрагимов.