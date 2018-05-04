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Юниоры из Щербинки стали приезерами всероссийских соревнований
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Юниоры из Щербинки стали приезерами всероссийских соревнований 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ДЮСШ
Борцы-юниоры из Детско-юношеской спортивной школы в Щербинке стали участниками Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Мастера спорта Союза Советских социалистических республик и заслуженного тренера Республики Марий Эл Бориса Чубынина. Об этом сообщили 4 мая на официальном сайте учреждения.
В своих возрастных и весовых категориях призовые места заняли четыре спортсмена. С золотыми медалями вернулись Макси Гончаров и Владислав Григорян.
Серебро турнира заслужил Алексей Шитиков. Медаль за третье место получил борец Гаджимурад Ибрагимов.
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