Солнечные очки подарили кошке возможность выходить на улицу

При первом взгляде на эту стильную кошечку, можно подумать, что хозяева просто прикалываются, надевая на неё солнцезащитные очки. На самом деле этот аксессуар подарил пушистой красавице возможность жить полноценной жизнью. Дело в том, что кошка по кличке Бейгл родилась без глазных век. За первый год жизни она перенесла три операции. И выжила вопреки всем прогнозам. В дом к своей любимой хозяйке Карен усатая попала двухмесячным котёнком. Девушка не испугалась страшного диагноза, а начала выхаживать любимицу. Дважды в день кошке нужно закапывать глазные капли и внимательно следить за состоянием глаз, потому что они очень чувствительны. Также Бейгл страдает аллергией и не может самостоятельно регулировать температуру тела. Несмотря на все трудности, хозяйка души не чает в своей питомице: «Бейгл — очень любвеобильная, дружелюбная и ласковая кошка, она всюду следует за мной и очень тянется к людям». Из-за чувствительных глаз кошка какое-то время не покидала свой дом, пока хозяйке Карен не пришло в голову надеть на неё солнцезащитные очки. Сказано — сделано! Так кошечка Бейгл выглядит без очков. Так усатая дама выглядит в очках. Благодаря модному аксессуару Бейгл может жить полноценной кошачьей жизнью: гулять, лазить по деревьям, ездить в метро, охотиться, путешествовать и наслаждаться всеобщим вниманием. Помимо того, что очки защищают глаза пушистого зверя, так они ещё и делают её самой модной и стильной кошкой на районе Конечно же, у Бейгл есть личная страничка в Instagram, на которую подписались уже 117 тысяч человек. Главная идея, которую пропагандирует хозяйка Карен через профиль своей питомицы— это то, что можно выглядеть не как все и при этом наслаждаться жизнью и быть счастливым.

Ранее «Ридус» рассказывал о говорящей кошке, которая так смешно и почти человеческим голосом мяукала под дверью «Оооооткрой мне», что растрогала миллионы интернет-пользователей.

Также мы писали весёлую историю о коте-клептомане, который едва не рассорил семейную пару, воруя нижнее бельё из соседних домов.

В интернете восхищались кошкой, которая 4 года работает в парикмахерской и выполняет там очень важные обязанности. «Наша кошечка — настоящая звезда! — говорит хозяйка салона. — Люди приезжают к нам издалека специально, чтобы увидеть её».

А ещё мы рассказывали удивительную историю о потерявшемся котёнке, который самостоятельно сел на поезд, чтобы вернуться к своей хозяйке.

В другой душераздирающей истории кот преодолел 20 километров, чтобы вернуться к семье, а те решили его усыпить. Но всё закончилось хорошо.