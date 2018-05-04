Кто выйдет в английскую Премьер-лигу вслед за экс-вратарём московского «Динамо»?

Перед последним туром в Чемпионшипе мы решили рассмотреть всевозможные расклады, которые могут произойти в чемпионате.

"Вулверхэмптон" за три тура до конца чемпионата обеспечил себе первое место, вернувшись в английскую Премьер-лигу спустя шесть лет. Главным тренером «волков» является португальский специалист Нуну Санту, который с 2005-го по 2007-й провел 11 матчей за московское «Динамо». И даже однажды подрался в раздевалке с основным голкипером «Динамо» того времени Сергеем Овчинниковым

А вот за вторую путевку, дающую право прямого выхода в АПЛ развернется заочная дуэль между «Кардифф Сити» — 89 очков, разница: +30 и «Фулхэмом» — 88 очков, разница: + 35. Оба клуба сыграют с командами, которые борются за выживание: «Кардифф» дома с «Редингом», а «дачники» — на выезде с «Бирмингемом».

Кроме этого, в последнем туре определится и шестая команда, которая получит право сыграть в плей-офф за право выхода в АПЛ. На данный момент шестую позицию занимает «Дерби Каунти» — 72 очка и разница: +19, но его может подвинуть открытие сезона в Чемпионшипе «Престон Норт Энд», занимающий 7 место с 70 очками и разницей: + 10. Оба клуба сыграют дома с командами, которые борются за выживание: «Дерби» — с «Барнсли», а «Престон» — с «Бёртоном». Забавный факт: «Рединг», «Бирмингем», «Барнсли» и «Бёртон» будут вести заочную борьбу за право остаться в Чемпионшипе, а противостоять им будут команды, которые заочно будут бороться за повышение. Пока вылетает «Бёртон», который делит 21-22 место с «Барнсли», но уступает по разнице мячей.

Единственным клубом, который уже вылетел, является «Сандерленд», который еще в прошлом сезоне играл в АПЛ. Вот так, за год от АПЛ до Лиги один транзитом через Чемпионшип.

"Болтон", занимающий 23 строчку в таблице, также не потерял шансы на сохранение места в Чемпионшипе. У клуба 40 очков и разница мячей: — 36. Для того, чтобы спастись, «рысакам» надо обыграть дома немотивированный «Ноттингем Форест» и ждать поражения «Барнсли» и «Бёртона». А это, учитывая вышесказанное, не является неразрешимой задачей.

Вы спросите, а где же горемычный «Халл Сити», «сожравший» не одного тренера по ходу сезона, включая Леонида Слуцкого? «Тигры» финишируют на 18-м месте в семи очках над зоной вылета.

Надо отметить возвращение в Чемпионшип двух легендарных коллективов, один из которых был чемпионом АПЛ, а второй в 2013 году выиграл Кубок Англии. «Блэкберн Роверс» и " Уиган Атлетик " возвращаются во второй по силе дивизион Англии из недр Лиги один.

Решающие матчи турнира состоятся 6 мая, в воскресенье. Это английский футбол, леди и джентльмены, и он никого не оставит равнодушным.