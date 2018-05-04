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Канал «Россия 1» представит шоу «Лига удивительных людей» с Памелой Андерсон в жюри
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Канал «Россия 1» представит шоу «Лига удивительных людей» с Памелой Андерсон в жюри 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Телеканал «Россия 1» 13 мая представит новое шоу «Лига удивительных людей» с ведущим Дмитрием Губерниевым и американской актрисой Памелой Андерсон в составе жюри. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании Weit Media.
"В грандиозном международном соревновании примут участие лучшие из лучших со всего мира — артисты, спортсмены и просто обычные люди с необычными способностями", — рассказали создатели шоу. В состязаниях участвуют конкурсанты из более чем 20 стран — России, США, Канады, Японии и др. Зрителям и жюри в каждом выпуске предстоит оценить четыре зрелищных поединка в различных жанрах — от циркового искусства, спорта и экстрима до музыки, танца и редких искусств вроде рисования песком, резьбы по дереву и льду, имитации звуков или владения различными видами оружия.
В составе жюри — общественный деятель, профессиональный боксер Николай Валуев, певец Николай Басков, американская актриса Памела Андерсон, немецкий певец Томас Андерс и др.
"В нашем шоу проигравших нет, — привели в пресс-службе слова Губерниева. — У нас, конечно, будет победитель, но все участники проекта — уже настоящие чемпионы, я преклоняюсь перед каждым из них. То, что я увидел, просто потрясает мое воображение. Уверен, что проект обречен на успех".
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