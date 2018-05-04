«Кожаный мяч»: в Цхинвале назвали лучшие футбольные команды

ЦХИНВАЛ, 4 мая — Sputnik Фатима Плиева . За главные призы ежегодного турнира «Кожаный мяч» в Цхинвале сразились десять команд. По результатам трех дней соревнований определились победители в трех возрастных категориях — «Ир», «Ир-2» и «Фаранк», рассказал Sputnik главный судья соревнований Владимир Тедеев.

"Этот футбольный турнир проходит еще с советских времен. В этом году число участников меньше — всего 10 команд. Три дня они стремились к победе в разных категориях", — сказал он.

Победители определились во взрослой, средней и младшей возрастных категориях. Среди взрослых команд победу одержала «Фаранк» Булата Бекоева, две команды тренера Вячеслава Маргиева — «Ир» и «Ир-2» — заняли первые места в двух других категориях.

Матчи проходили на поле футбольной школы «Фаранк».