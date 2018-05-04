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«Кожаный мяч»: в Цхинвале назвали лучшие футбольные команды
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«Кожаный мяч»: в Цхинвале назвали лучшие футбольные команды 

Sputnik Южная Осетия 48 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 4 мая — Sputnik, Фатима Плиева. За главные призы ежегодного турнира «Кожаный мяч» в Цхинвале сразились десять команд. По результатам трех дней соревнований определились победители в трех возрастных категориях — «Ир», «Ир-2» и «Фаранк», рассказал Sputnik главный судья соревнований Владимир Тедеев.
"Этот футбольный турнир проходит еще с советских времен. В этом году число участников меньше — всего 10 команд. Три дня они стремились к победе в разных категориях", — сказал он.
Победители определились во взрослой, средней и младшей возрастных категориях. Среди взрослых команд победу одержала «Фаранк» Булата Бекоева, две команды тренера Вячеслава Маргиева — «Ир» и «Ир-2» — заняли первые места в двух других категориях.
Матчи проходили на поле футбольной школы «Фаранк».
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