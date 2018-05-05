Курьер Amazon привез клиенту собачий корм и украл у него щенка

Расстроенный владелец собаки написал лично гендиректору Amazon.

Курьер Amazon , который привез клиенту собачий корм, решил прихватить с собой собаку покупателя, сообщает CNBC.

51-летний британец Ричард Гаттфилд заметил, что его черный миниатюрный шнауцер пропал именно после доставки, решил не тянуть и написал лично генеральному директору Amazon Джефу Безосу

После чего подчиненные Безоса выследили водителя, работавшего на компанию-подрядчика, и действительно нашли у него собаку Гаттфилда. История закончилась хорошо, пса вернули хозяину, а курьера отстранили от работы и начали разбирательство.