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Курьер Amazon привез клиенту собачий корм и украл у него щенка
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Курьер Amazon привез клиенту собачий корм и украл у него щенка 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Расстроенный владелец собаки написал лично гендиректору Amazon.
Курьер Amazon, который привез клиенту собачий корм, решил прихватить с собой собаку покупателя, сообщает CNBC.
51-летний британец Ричард Гаттфилд заметил, что его черный миниатюрный шнауцер пропал именно после доставки, решил не тянуть и написал лично генеральному директору Amazon Джефу Безосу.
После чего подчиненные Безоса выследили водителя, работавшего на компанию-подрядчика, и действительно нашли у него собаку Гаттфилда. История закончилась хорошо, пса вернули хозяину, а курьера отстранили от работы и начали разбирательство.
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