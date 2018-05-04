Тхэквондисты сызранской СШОР №2 завоевали медали международных соревнований 

Спортсмен ГАУ СШОР № 2 Борис Краснов завоевал серебряную медаль, благодаря чему пробился на чемпионат Европы, который пройдет в Казани с 10 по 13 мая.
Таким образом, на чемпионате «Старого Света» Самарская область будет представлена сразу двумя тхэквондистами ГАУ СШОР № 2. Это Юлия Турутина, получившая путевку еще два месяца на престижном турнире в Испании, и Борис Краснов.
Помимо взрослых спортсменов в Греции выступали и тхэквондисты других возрастных категорий. Воспитанница Сергея Турутина Валерия Романова завоевала серебро, бронзовый результат показала Светлана Задыхина (тренер Анар и Турал Аскеровы), сообщает министерство спорта Самарской области.