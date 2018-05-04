Божков выиграл 2-й этап веломногодневки «Пять колец Москвы» 

Белорусский велогонщик Станислав Божков из велоклуба «Минск» выиграл второй этап международной многодневки «Пять колец Москвы» протяжённостью 163,2 км.
Вторым на кольце в Крылатском финишировал россиянин Антон Воробьёв из команды «Газпром-РусВело», третьим — его соотечественник Виктор Манаков (Marathon-Tula).
Жёлтую майку лидера генеральной классификации сохранил за собой Артур Ершов из Marathon-Tula.
Многодневка «Пять колец Москвы» — единственная международная шоссейная гонка на территории России в календаре UCI.