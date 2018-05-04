Божков выиграл 2-й этап веломногодневки «Пять колец Москвы»

Многодневка «Пять колец Москвы» — единственная международная шоссейная гонка на территории России в календаре UCI.

Белорусский велогонщик Станислав Божков из велоклуба «Минск» выиграл второй этап международной многодневки «Пять колец Москвы» протяжённостью 163,2 км.

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