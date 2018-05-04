Очки не кокошник, не носите их на голове! Три ошибки, которые выдают в вас провинциалку

Вы уверены, что знаете, как правильно носить модные солнцезащитные очки? Ведь на этот аксессуар распространяются свои правила этикета.

Правило №1: очки — это не аксессуар для волос

Ведущие программы «Модный приговор» вот уже несколько лет твердят миру, что носить очки на голове вместо ободка — это моветон. Эта странная мода, как уверяют они, зародилась в России в начале 2000-х, а уже потом распространилась по всему миру. Сначала это были попытки нарочитой демонстрации дорогой оправы, даже когда на улице дождь или темное время суток. Потом эта вредная привычка трансформировалась в жест функциональности и комфорта: поднять оправу наверх проще и быстрее, чем убирать очки в футляр, да и волосы не мешают. И почему-то мало кто задумывался о том, что очки на лбу или темени выглядят неопрятно, неэстетично и даже вульгарно.

Александр Васильев остроумно назвал дурную манеру использовать очки не по назначению реинкарнацией кокошника: «Нося пластмассовую оправу солнечных очков в стразиках на голове, женщина представляет себя царевной-лебедем с картины Врубеля. Практически в кокошнике. Но очки не кокошник!»

Вот что по этому поводу думает Эвелина Хромченко , которая отвечает на насущный вопрос о «головных» очках в своем блоге:

Правило №2: носите очки только в солнечную погоду и снимайте в помещении

Если вы не суперзвезда, которой надоело внимание папарацци, вам вряд ли понадобятся темные очки в помещении или в пасмурную погоду. Иначе вы рискуете выглядеть странно — как эти дамы:

Кстати, моветоном считается, когда при знакомстве или общении человек остается в темных очках. В любом диалоге важен зрительный контакт, так что если вы хотите быть вежливы, очки следует снять.

Правило №3: снимайте очки при поцелуе

Целоваться в очках крайне неудобно, тогда зачем же делать так?

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