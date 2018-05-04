Экипаж Алонсо — 2-й в квалификации «6 часов Спа», Алёшин и Петров — на 5-м месте

Экипажи «Тойоты» заняли два первых места в квалификации к гонке «6 часов Спа», первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость сезона-2018/2019. Лучшее время показал экипаж № 7 в составе Майка Конуэя, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса. Экипаж Фернандо Алонсо , который выступает вместе с Себастьеном Буэми и Казуки Накадзимой , будет стартовать вторым. Третье и четвёртое места заняли экипажи Rebellion Racing.

Лучшими представителями SMP Racing в квалификации стали Михаил Алёшин Виталий Петров , показавшие пятый результат. Ещё один экипаж SMP Racing из-за технических проблем не смог показать времени и занял десятое место в категории LMP1.

В классе LMP2 первое место занял экипаж Signatech Alpine Matmut в составе Николя Ляпьера, Андре Неграна Пьера Тирье . Экипаж G-Drive Racing во главе с Романом Русиновым занял второе место. Тройку быстрейших замкнули Хо-Пин Тун и Габриэль Обри из команды Jackie Chan DC Racing, принадлежащей знаменитому китайскому актёру.

В классе LMGTE Pro два первых места завоевали экипажи Ford Chip Ganassi Team UK. Лучшее время установил Гарри Тинкнелл, выступающий вместе с Энди Приолем и Тони Канаан, а вторыми стали Штефан Мюке, Оливье Пла и Билли Джонсон. На третьем и четвёртом местах квалифицировались представители Porsche GT Team.

В категории LMGTE Am сильнейшими стали Кристиан Рид, Мэтт Кэмпбелл и Жюльен Адлауер на «Порше» команды Dempsey-Proton Racing. Сессия дважды прерывалась красными флагами: после поломки автомобиля SMP Racing в «Красной воде» вылетел Пьетро Фиттипальди из команды DragonSpeed.

Гонка «6 часов Спа» стартует в субботу, 5 мая, в 14:25 по московскому времени.