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Экипаж Алонсо — 2-й в квалификации «6 часов Спа», Алёшин и Петров — на 5-м месте
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Экипаж Алонсо — 2-й в квалификации «6 часов Спа», Алёшин и Петров — на 5-м месте 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: F1News.ru
Экипажи «Тойоты» заняли два первых места в квалификации к гонке «6 часов Спа», первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость сезона-2018/2019. Лучшее время показал экипаж № 7 в составе Майка Конуэя, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса. Экипаж Фернандо Алонсо, который выступает вместе с Себастьеном Буэми и Казуки Накадзимой, будет стартовать вторым. Третье и четвёртое места заняли экипажи Rebellion Racing.
Лучшими представителями SMP Racing в квалификации стали Михаил Алёшин и Виталий Петров, показавшие пятый результат. Ещё один экипаж SMP Racing из-за технических проблем не смог показать времени и занял десятое место в категории LMP1.
В классе LMP2 первое место занял экипаж Signatech Alpine Matmut в составе Николя Ляпьера, Андре Неграна и Пьера Тирье. Экипаж G-Drive Racing во главе с Романом Русиновым занял второе место. Тройку быстрейших замкнули Хо-Пин Тун и Габриэль Обри из команды Jackie Chan DC Racing, принадлежащей знаменитому китайскому актёру.
В классе LMGTE Pro два первых места завоевали экипажи Ford Chip Ganassi Team UK. Лучшее время установил Гарри Тинкнелл, выступающий вместе с Энди Приолем и Тони Канаан, а вторыми стали Штефан Мюке, Оливье Пла и Билли Джонсон. На третьем и четвёртом местах квалифицировались представители Porsche GT Team.
В категории LMGTE Am сильнейшими стали Кристиан Рид, Мэтт Кэмпбелл и Жюльен Адлауер на «Порше» команды Dempsey-Proton Racing. Сессия дважды прерывалась красными флагами: после поломки автомобиля SMP Racing в «Красной воде» вылетел Пьетро Фиттипальди из команды DragonSpeed.
Гонка «6 часов Спа» стартует в субботу, 5 мая, в 14:25 по московскому времени.
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