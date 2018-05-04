Зе Луиш: «Не могу сказать, что „Спартак“ сейчас находится в плохой форме»

Нападающий "Спартака" Зе Луиш дал интервью клубной пресс-службе накануне матча 29-го тура чемпионата России с «Ростовом». По его мнению, «красно-белых» ожидает тяжелый поединок, ведь соперник будет бороться до последнего.

— Матч с «Ростовом» будет ещё сложнее, чем с «Амкаром»?

— Нет. Обе встречи непростые. С «Амкаром» было сложно, потому что это гостевая игра. Путешествие, перелет. К тому же в Перми искусственное поле, на котором всегда нелегко играть. Оно выматывает. Отдаешь намного больше сил, чем при игре на натуральном покрытии. И что касается обоих соперников, это команды из нижней части турнирной таблицы. «Ростов» против нас будет биться. Поэтому нам нужно выходить на поле и бороться до последнего.

— Физически команда готова совершить заключительный рывок, выиграть оставшиеся встречи?

— Не сказал бы, что физически мы находимся в плохой форме. Если взять ту злосчастную игру на Кубок, то никто не ожидал, что в этой и без того напряженной встрече будет дополнительное время. Мы думали, что сможем выиграть в основное. Но вышло по-другому. Да, это тяжело — бегать 120 минут. Однако тяжело не столько физически, сколько психологически. И когда со стороны кажется, что в какой-то игре (можно взять любую) команда почему-то «не бежит», то, убежден, причины нужно искать не в ногах, а в головах. Все ответы на вопросы — там, по моему мнению, — цитирует Зе Луиша пресс-служба московской команды.