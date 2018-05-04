Ещё
Зе Луиш: «Не могу сказать, что „Спартак“ сейчас находится в плохой форме»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зе Луиш: «Не могу сказать, что „Спартак“ сейчас находится в плохой форме» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий "Спартака" Зе Луиш дал интервью клубной пресс-службе накануне матча 29-го тура чемпионата России с «Ростовом». По его мнению, «красно-белых» ожидает тяжелый поединок, ведь соперник будет бороться до последнего.
— Матч с «Ростовом» будет ещё сложнее, чем с «Амкаром»?
— Нет. Обе встречи непростые. С «Амкаром» было сложно, потому что это гостевая игра. Путешествие, перелет. К тому же в Перми искусственное поле, на котором всегда нелегко играть. Оно выматывает. Отдаешь намного больше сил, чем при игре на натуральном покрытии. И что касается обоих соперников, это команды из нижней части турнирной таблицы. «Ростов» против нас будет биться. Поэтому нам нужно выходить на поле и бороться до последнего.
— Физически команда готова совершить заключительный рывок, выиграть оставшиеся встречи?
— Не сказал бы, что физически мы находимся в плохой форме. Если взять ту злосчастную игру на Кубок, то никто не ожидал, что в этой и без того напряженной встрече будет дополнительное время. Мы думали, что сможем выиграть в основное. Но вышло по-другому. Да, это тяжело — бегать 120 минут. Однако тяжело не столько физически, сколько психологически. И когда со стороны кажется, что в какой-то игре (можно взять любую) команда почему-то «не бежит», то, убежден, причины нужно искать не в ногах, а в головах. Все ответы на вопросы — там, по моему мнению, — цитирует Зе Луиша пресс-служба московской команды.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Севилья - Реал Сосьедад: победят ли севильцы без Монтеллы Конте не покинет "Челси" по собственной воле Сёмин будет получать 3 миллиона рублей в неделю, "Наполи" позовёт вместо Сарри Фонсеку, Икарди ожидает травмы Агуэро: горячие слухи недели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне громят французов51
Сборная России разгромила Францию4
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение