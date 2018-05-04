В России впервые пройдет турнир Мировой серии покера

Как сообщает пресс-служба турнира, серия с общей гарантией 252 000 000 рублей пройдет с 18 по 30 мая в «Казино Сочи».

Мировая серия в России будет представлена несколькими турнирами: Colossus с бай-ином 16 500 рублей и гарантированным призовым фондов 120 000 000 рублей и два турнира по холдем-покеру Monster Stack с бай-ином 33 000 рублей и Closer с бай-ином 16 500 рублей.

«Наконец-то произошло это чудо — в Россию приезжает международная покерная серия WSOP, которую весь мир знает по Лас-Вегасу, рекордным призовым фондам в 100 миллионов долларов и тысячам участников. Это прорыв, новый виток в развитии покера России и всего мирового покерного сообщества, который все так долго ждали», — поделился впечатлениями от грядущего события Артур Восканян , менеджер покерных проектов «Казино Сочи».

WSOP-C Russia станет первым фестивалем в рамках нового соглашения partypoker LIVE и «Казино Сочи», которое рассчитано на 4 года.