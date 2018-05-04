Ещё
В России впервые пройдет турнир Мировой серии покера
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России впервые пройдет турнир Мировой серии покера 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Фото: SPORT24.ru
Как сообщает пресс-служба турнира, серия с общей гарантией 252 000 000 рублей пройдет с 18 по 30 мая в «Казино Сочи».
Мировая серия в России будет представлена несколькими турнирами: Colossus с бай-ином 16 500 рублей и гарантированным призовым фондов 120 000 000 рублей и два турнира по холдем-покеру Monster Stack с бай-ином 33 000 рублей и Closer с бай-ином 16 500 рублей.
«Наконец-то произошло это чудо — в Россию приезжает международная покерная серия WSOP, которую весь мир знает по Лас-Вегасу, рекордным призовым фондам в 100 миллионов долларов и тысячам участников. Это прорыв, новый виток в развитии покера России и всего мирового покерного сообщества, который все так долго ждали», — поделился впечатлениями от грядущего события Артур Восканян, менеджер покерных проектов «Казино Сочи».
WSOP-C Russia станет первым фестивалем в рамках нового соглашения partypoker LIVE и «Казино Сочи», которое рассчитано на 4 года.
SPORT24.ru: последние новости
Каррера: «Джикия сейчас даже одну тренировку в обычном режиме не выдержит» Каррера: «Спартак» играет для себя. Как сыграют конкуренты - не наше дело» Каррера: «Приятно, что пишут об интересе «Ювентуса», но сейчас интересует только «Спартак»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне громят французов53
Сборная России разгромила Францию12
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение